В Киеве местные власти приняли решение не отправлять учеников на досрочные каникулы с 15 октября, хотя это рекомендовали в Министерстве образования и науки и правительстве. Известно, что школы введут каникулы со среды, 21 октября.

Об этом рассказал мэр города Виталий Кличко во время брифинга, передает 24 канал.

Интересно Правительство постановило, что школу после каникул могут начать обучение дистанционно

Отметим, что еще ранее власти Киева разослали руководителям столичных школ письма с рекомендацией начать осенние каникулы для учеников с 21 октября 2020 года. Поэтому, ученики не пошли на отдых с 15 октября, как это рекомендовали ввести в МОН.

К слову, в Киеве уже пять школ закрыты на карантин из-за обнаружения коронавируса у учителей. Также сейчас на дистанционном обучении находятся 594 класса в 186 школах Киева. Всего в Киеве COVID-19 обнаружили у 610 школьников и 412 учителей.

К слову, во время заседания 13 октября правительство рекомендовало школам пойти на каникулы с 15 октября по 30 октября. Впрочем, в некоторых регионах решили начать каникулы несколько позже. Какие школы не прислушались у этому решению и продолжили обучение – читайте в материале.