Директор департамента образования КГГА Елена Фиданян рассказала о новой системе обучения для одиннадцатиклассников и дала ответы на все вопросы.

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Проведение ВНО и ГИА

По словам Фиданян, после обучения по классно-урочной системе, которая заканчивается в конце мая, начинается ГИА. Но в этом году ученики 4 и 9 классов не сдают аттестацию, а ученики 11 классов могут выбирать сами.

Директор департамента образования отметила, что негативным для школ является то, что ВНО укладывается в рамки учебного года. Ведь, чтобы провести ВНО в школе, необходимо освободить помещение, а это значит – остановить обучение для других школьников.

Мы в этом году обращались в Украинский центр внешнего независимого оценивания и просили их перебазировать пункты тестирования на территории вузов. Однако им не удается договориться с ректорами, чтобы ГИА в виде ВНО проводилась на базе университетов,

– заявила Фиданян.

Директор департамента КГГА напомнила, что ВНО начинается 21 мая и продлится до 15 июня этого года.



График основной сессии ВНО в 2021 году / Данные: МОН / Инфографика 24 канала

Будут ли ученики учиться летом

После проведения ВНО будет проходить подготовка документов школами – они будут прописывать свидетельство о полном базовом общем среднем образовании. Соответственно, на все это нужно определенное время.

Поэтому работа в июне – это выпуск учеников предыдущих классов, сдача ВНО на базе школы для выпускников 11 классов, вручение аттестатов выпускникам и прием учащихся в первые классы,

– ответила Фиданян.

Именно поэтому, по ее словам, июнь всегда очень напряженный для работы школ. И по закону, это месяц, который входит в рамки учебного года.

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Кроме того, директор департамента КГГА объяснила ситуацию с учебой в июне:

Есть некоторые регионы, которые останавливали учебный процесс и увеличивали каникулы в течение учебного года. Поэтому они действительно могут продолжить уроки в июне. Но это при условии, если учителя примут решение, что они не вычитали учебную программу для своих учеников,

– добавила Фиданян.

Какова ситуация в Киеве? Елена Фиданян заверила, что в Киеве классно-урочная система будет завершена в рамках учебного года, то есть до конца мая. Так как в столице пауз в учебе или удлинения каникул не было.

Новая система обучения для учащихся 11 класса

Елена Фвданян рассказала и о новой системе в обучении – модульное обучение для одиннадцатиклассников с мая. Его создали для того, чтобы показать ученикам другую модель обучения.

Мы хотим дать определенную свободу одиннадцатиклассникам, хотим помочь им и их родителям подготовиться к ВНО, сосредоточить свое внимание именно на тех предметах, которые им нужны. Дети, которые отказались от ГИА в форме ВНО также будут учиться по новой интересной модели,

– добавила Елена Фиданян.

По ее словам, таких моделей обучения множество, и каждое учебное заведение выбирает свою модель. Например, в классах будут формировать группы по интересом к определенному предмету, то есть дети будут посещать те уроки, которые им потребуются при подготовке к ВНО. В свободное время, они будут делать проектные работы, за которые будут получать оценки.

"Таким образом нагрузка учителя не увеличивается, как и нагрузка на ученика, а уменьшается (может быть от 22 часов до 12:00 в неделю). Это крайне важно для того, чтобы ребенок углублял знания нужного предмета", – добавила директор департамента.

К слову, ранее Юрий Кононенко рассказывал, что в большинстве регионов учебный год пока идет по плану, и там дети закончат учебу до июня. В то же время в некоторых школах в западных регионах, где часто случались чрезвычайные ситуации и продолевались каникулы, возможно обучение летом.