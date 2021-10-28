В Киеве школьники 1–11 классов после каникул будут учиться дистанционно

Столичные школьники выходят с каникул, однако за парты дети пока не возвращаются. С 1 ноября учебный процесс в школах Киева возобновится в дистанционном режиме.

Киев с 1 ноября переходит в красную зону карантина. Такое решение город принял после консультаций с Министерством образования и Министерством здравоохранения.

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Отметим, что учиться дистанционно будут все ученики – с 1 до 11 класса. В таком режиме школы будут работать до улучшения эпидемиологической ситуации в городе.

Мэр Киева Виталий Кличко подчеркнул, что садики продолжат работать, но будут соблюдать правила красной зоны. То есть, очно будут работать только те детсады, где вакцинировано 100% персонала учреждений. Вузы продолжат работу только дистанционно.

Красная зона в Киеве

Власти Киева вынужденно отреагировали на постоянное ухудшение ситуации с COVID-19. Для того, чтобы уменьшить наплыв тяжелобольных в больницы, в городе вводят усиленный карантин. Будут действовать они с 1 ноября.

По словам мэра столицы, все государственные и частные организации могут работать только при наличии на 100% вакцинированного персонала.

Только привитые киевляне, или те, кто имеет отрицательный ПЦР-тест, смогут посещать:

кафе;

ТРЦ;

спортзалы;

кинотеатры;

супермаркеты и магазины, а также другие заведения.

А общественный транспорт в столице будет ходить по графику, однако пользоваться им могут лишь те, кто имеет COVID-сертификат или отрицательный ПЦР-тест. Проверять эти документы будут полицейские у выборочных пассажиров.

К слову, в Киеве от осложнений коронавирусной болезни умерла молодая учительница Ирина Шамота. Женщина 11 дней назад родила малыша. Детали – читайте в статье.