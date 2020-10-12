Власти Киева разослали руководителям школ письмо с рекомендацией начать осенние каникулы для учеников раньше – с 21 октября 2020 года. Однако, окончательное решение будет зависеть от эпидемиологической ситуации в городе.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга, передает 24 канал.

Интересно Где больше всего зараженных COVID-19 учеников и учителей: перечень областей

По его словам, школы сегодня могут разрабатывать отдельные планы обучения, в частности заранее спланировать расписание каникул.

Но городские власти направили рекомендации руководителям учебных заведений о том, чтобы начать осенние каникулы раньше – с 21 октября. За парты школьники должны вернуться 29 октября. Предложил такое решение Департамент образования и науки с учетом рекомендаций МОН для предотвращения распространения вируса,

– добавил Кличко.

Он отметил, что это также необходимо для создания безопасных условий проведения местных выборов. Ведь большинство избирательных участков находятся именно в учебных заведениях.

Добавим, что Минобразование должно прислать рекомендательные письма ко всем школам с просьбой установить осенние каникулы для школьников с 15 до 30 октября включительно.

К слову, всего более 265 тысяч украинцев заразились COVID-19, только в Киеве таких случаев – более 27,6 тысячи. В частности, за последние сутки, 12 октября, в столице зафиксировали 741 новый случай заболевания коронавирусом.