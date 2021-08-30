Департамент образования и науки Киева опубликовал рекомендации для работы школ в условиях адаптивного карантина.

Важно Щитки для учителей и проветривание классов: новое постановление о карантинных правилах в школах

"В случае выхода региона из зеленой зоны школы будут организовывать образовательный процесс в смешанном формате: как дистанционно, так и очно с соблюдением всех противоэпидемических требований, но исключительно при условии вакцинации более 80% работников учебного заведения", – рассказала директор Департамента образования и науки Елена Фиданян.

Но, по ее словам, в случае установления красного уровня эпидемической опасности в столице школы будут работать дистанционно. Исключением являются только детские садики, начальные школы и специальные учебные заведения, которые не будут закрывать.

Как рекомендуют работать школам в Киеве

В зеленой зоне

Запрещено допускать учеников и учителей в школу без маски и температурного скринга на входе. Однако дети могут быть на уроках без масок.

Проводить культурные, спортивные, развлекательные и другие мероприятия желательно на свежем воздухе в соответствии с противоэпидемическими мерами.

Запрещено приходить в школу родителям учеников без документа о вакцинации или отрицательном тесте на COVID-19.

Рекомендуют начинать занятия для учеников по следующему расписанию: для начальных классов в 8:30; для учеников 5 – 8 классов в 9:00; для учащихся 9 – 11 классов в 9:55.

В желтой зоне

Дополнительно к выше перечисленному:

нельзя находиться в школе тем, кто контактировали с больным менее 2 недель назад;

класс после выявления больного коронавирусом ученика будет учиться дистанционно 2 недели;

запрещено работать школам, в которых привиты менее 20% работников;

запрещено посещать учреждение лицам, которые не являются участниками образовательного процесса;

родители могут посещать школу только при наличии документа о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста;

запрещено проводить очные родительские собрания.

В оранжевой зоне

Дополнительно к выше перечисленному:

запрещено проводить любые массовые мероприятия;

дети не могут посещать учебные заведения, если на самоизоляции находятся более 50% учащихся и персонала учебного заведения;

запрещено проводить уроки по кабинетной системе;

школам для уменьшения количества учащихся в заведении рекомендуют использовать смешанное обучение (перевести на дистанционку следующие предметы: трудовое обучение, технологии, изобразительное искусство, музыкальное искусство, основы здоровья и прочее), но также проводить групповые очные консультации.

В красной зоне

разрешено посещать только садики, специальные учебные заведения и начальную школу, поэтому учеников 5 – 11 классов рекомендуют перевести на дистанционку;

школу могут посещать ученики для аттестации и лица, участвующие в мероприятиях по оценке качества образования;

запрещено задавать домашние задания;

классы, в которых обнаружены ученики с подозрением на COVID-19, переводятся на дистанционное обучение до получения результатов тестов;

ученики, которые были в контакте с больным COVID-19, переводятся на 2 недели (период самоизоляции) на обучение в дистанционном режиме, педагоги – на работу в дистанционном режиме.

К слову, учебный год в школах начнется 1 сентября в обычном режиме. Однако если будет осложнение эпидситуации, и регион перейдет на желтый, оранжевый или красный уровень, то там будут работать только те школы, в которых привиты более 80% педагогов. В противном случае – будет дистанционка.