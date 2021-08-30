Департамент образования и науки Киева опубликовал рекомендации для работы школ в условиях адаптивного карантина.
Важно Щитки для учителей и проветривание классов: новое постановление о карантинных правилах в школах
"В случае выхода региона из зеленой зоны школы будут организовывать образовательный процесс в смешанном формате: как дистанционно, так и очно с соблюдением всех противоэпидемических требований, но исключительно при условии вакцинации более 80% работников учебного заведения", – рассказала директор Департамента образования и науки Елена Фиданян.
Но, по ее словам, в случае установления красного уровня эпидемической опасности в столице школы будут работать дистанционно. Исключением являются только детские садики, начальные школы и специальные учебные заведения, которые не будут закрывать.
Как рекомендуют работать школам в Киеве
В зеленой зоне
- Запрещено допускать учеников и учителей в школу без маски и температурного скринга на входе. Однако дети могут быть на уроках без масок.
- Проводить культурные, спортивные, развлекательные и другие мероприятия желательно на свежем воздухе в соответствии с противоэпидемическими мерами.
- Запрещено приходить в школу родителям учеников без документа о вакцинации или отрицательном тесте на COVID-19.
- Рекомендуют начинать занятия для учеников по следующему расписанию: для начальных классов в 8:30; для учеников 5 – 8 классов в 9:00; для учащихся 9 – 11 классов в 9:55.
В желтой зоне
Дополнительно к выше перечисленному:
- нельзя находиться в школе тем, кто контактировали с больным менее 2 недель назад;
- класс после выявления больного коронавирусом ученика будет учиться дистанционно 2 недели;
- запрещено работать школам, в которых привиты менее 20% работников;
- запрещено посещать учреждение лицам, которые не являются участниками образовательного процесса;
- родители могут посещать школу только при наличии документа о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста;
- запрещено проводить очные родительские собрания.
В оранжевой зоне
Дополнительно к выше перечисленному:
- запрещено проводить любые массовые мероприятия;
- дети не могут посещать учебные заведения, если на самоизоляции находятся более 50% учащихся и персонала учебного заведения;
- запрещено проводить уроки по кабинетной системе;
- школам для уменьшения количества учащихся в заведении рекомендуют использовать смешанное обучение (перевести на дистанционку следующие предметы: трудовое обучение, технологии, изобразительное искусство, музыкальное искусство, основы здоровья и прочее), но также проводить групповые очные консультации.
В красной зоне
- разрешено посещать только садики, специальные учебные заведения и начальную школу, поэтому учеников 5 – 11 классов рекомендуют перевести на дистанционку;
- школу могут посещать ученики для аттестации и лица, участвующие в мероприятиях по оценке качества образования;
- запрещено задавать домашние задания;
- классы, в которых обнаружены ученики с подозрением на COVID-19, переводятся на дистанционное обучение до получения результатов тестов;
- ученики, которые были в контакте с больным COVID-19, переводятся на 2 недели (период самоизоляции) на обучение в дистанционном режиме, педагоги – на работу в дистанционном режиме.
К слову, учебный год в школах начнется 1 сентября в обычном режиме. Однако если будет осложнение эпидситуации, и регион перейдет на желтый, оранжевый или красный уровень, то там будут работать только те школы, в которых привиты более 80% педагогов. В противном случае – будет дистанционка.