В Киеве реформируют несколько садиков и школ: каких учеников коснутся изменения

Киевский горсовет поддержал изменение типа и наименования девяти учебных заведений Киева. Изменения коснутся дошкольников и школьников начальных классов в Деснянском и Святошинском районах столицы.

Заместитель главы КГГА, депутат Киевского городского совета Валентин Мондриевский рассказал о реформировании учебных заведений в Киеве.

К теме Каким будет обучение с 1 сентября: структура нового учебного года

По его словам, в Святошинском районе появится три новых садика на базе бывших одноименных учебно-воспитательных комплексов:

№284 "Горизонт",

№68 "Колокольчик",

№442 "Свичадо" (комбинированного типа).

Если раньше эти учреждения обеспечивали детей и дошкольным и средним образованием (5 – 9 классы), то после изменений здесь будут принимать только дошкольников,

– сказал Мондриевский.

А в Деснянском районе появятся три начальные школы (их создадут на базе школы I степени №311 и двух специализированных школ I степени №12 и №322 с углубленным изучением английского языка).

Кроме того, киевские городские власти поддержали решение об изменении типа и наименования трех санаторных дошкольных учебных заведений в Деснянском районе.

"Раньше садики №520 "Юниор", №757 и №94 оказывали как образовательные, так и оздоровительные услуги для детей с заболеванием дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта. Но сейчас потребность именно в таких специализированных заведениях отсутствует. Поэтому там будут принимать и других детей", – сказал Мондриевский.

Читайте также Новое школьное меню с 1 сентября не для всех: МОН устанавливает переходный период

Он считает, что это даст возможность увеличить количество мест в этих трех детских садах Деснянского района. Но там сохранят возможность получения медицинских услуг и питания детей с особыми диетами.

Заместитель главы КГГА добавил, что в Киеве создадут еще четыре инклюзивно-ресурсных центра в Дарницком, Деснянском, Днепровском и Оболонском районах. В этих районах посещает учебные заведения наибольшее количество детей с ООП.

К слову, в киевской школе №58 учительница избила ученика с особыми образовательными потребностями. В Офисе омбудсмена сообщили, что педагога уже уволили и ее ждет уголовная ответственность.