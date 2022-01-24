Как в Киеве работают школы из-за ухудшения ситуации с COVID-19
Источник:Департамент образования и науки Киева
В Украине дети чаще стали болеть коронавирусом. Однако в Киеве заболеваемость среди школьников пока не критична, поэтому школы там работают в привычном режиме.
Пока школы работают очно
Киев находится в желтой зоне карантина, поэтому все школы работают в стандартном режиме. Об этом сообщил заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский.
К теме Три области имеют больше всего вакцинированных учителей: новые данные МОН
По его словам, сейчас в Украине наблюдается рост заболеваемости и это тревожная тенденция, хотя количество больных не критически высокое.
Так, из 320 тысяч учеников и учителей Киева, больных – чуть более 1,5 тысячи. На дистанционное обучение отправили 2 школы и около тысячи классов в разных учебных заведениях.
Школы могут переходить на дистанционку
В то же время, руководство школ должно принимать самостоятельное решение о переводе на дистанционный режим обучения класса, его параллели или всей школы – исходя из ситуации с заболеваемостью именно в учебном заведении,
– заявил Мондриевский.
К тому же он добавил, что педагоги столицы – лидеры по вакцинации в стране. На сегодняшний день привито 98% работников учебных заведений.
Заместитель главы КГГА отметил, что в Киеве делают все для предотвращения стремительного распространения вируса. Главы районных администраций получили поручение усилить контроль за противоэпидемическими мероприятиями в школах. Есть четкий регламент по уборке и дезинфекции, а также требования относительно доступа в помещения сотрудников и учеников.
Детей с симптомами ОРВИ лучше оставлять дома
Мондриевский напомнил родителям, что для предотвращения распространения заболеваемости нужно внимательнее относиться к здоровью детей.
"В частности, при первых признаках респираторного заболевания нужно оставлять их дома и делать тест на коронавирус", – заметил Валентин Мондриевский.
Где школы работают дистанционно
К слову, из-за коронавируса школы в некоторых городах начали переходить на дистанционное обучение. О каких городах идет речь:
- Львов – дистанционка для учеников 5 – 11 классов продлится две недели (с 24 января по 7 февраля).
- Черновицкая область – все школы области перешли на дистанционное обучение с 21 января на две недели – до 6 февраля включительно.
- Суммы – с 24 января ученики 5 – 11 классов переходят на дистанционное обучение. Ученики начальных классов продолжают ходить в школу, будут работать и садики.
- Тернополь – будут учиться онлайн только ученики 5 – 11 классов, начальная школа – в очном режиме.
- Ужгород – с 24 января по 7 февраля школы переходят на онлайн-обучение.