Пока школы работают очно

Киев находится в желтой зоне карантина, поэтому все школы работают в стандартном режиме. Об этом сообщил заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский.

К теме Три области имеют больше всего вакцинированных учителей: новые данные МОН

По его словам, сейчас в Украине наблюдается рост заболеваемости и это тревожная тенденция, хотя количество больных не критически высокое.

Так, из 320 тысяч учеников и учителей Киева, больных – чуть более 1,5 тысячи. На дистанционное обучение отправили 2 школы и около тысячи классов в разных учебных заведениях.

Школы могут переходить на дистанционку

В то же время, руководство школ должно принимать самостоятельное решение о переводе на дистанционный режим обучения класса, его параллели или всей школы – исходя из ситуации с заболеваемостью именно в учебном заведении,

– заявил Мондриевский.

К тому же он добавил, что педагоги столицы – лидеры по вакцинации в стране. На сегодняшний день привито 98% работников учебных заведений.

Заместитель главы КГГА отметил, что в Киеве делают все для предотвращения стремительного распространения вируса. Главы районных администраций получили поручение усилить контроль за противоэпидемическими мероприятиями в школах. Есть четкий регламент по уборке и дезинфекции, а также требования относительно доступа в помещения сотрудников и учеников.

Детей с симптомами ОРВИ лучше оставлять дома

Мондриевский напомнил родителям, что для предотвращения распространения заболеваемости нужно внимательнее относиться к здоровью детей.

"В частности, при первых признаках респираторного заболевания нужно оставлять их дома и делать тест на коронавирус", – заметил Валентин Мондриевский.

Где школы работают дистанционно

К слову, из-за коронавируса школы в некоторых городах начали переходить на дистанционное обучение. О каких городах идет речь: