В Киеве с 10 августа стартует проверка всех учебных заведений. На такой шаг в столице пошли, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Учебные заведения будут мониторить из-за пандемии

В Киеве готовятся к старту учебного года в условиях пандемии. О том, как будут предотвращать коронавирус во время учебы, рассказал в эфире одного из украинских телеканалов глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан, информирует 24 канал.

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Специалисты прогнозируют, что после старта обучения в сентябре могут произойти новые вспышки коронавирусной болезни. COVID-19 может быстро распространяться в организованных коллективах.

Мы готовимся к этим процессам. Со следующей недели будет проводиться мониторинг всех общежитий, всех ВУЗов, всех лицеев и школ с целью недопущения распространения инфекции

– сообщил Рубан.

Обратите внимание! Недавно в общежитии НТУУ "КПИ" обнаружили массовую вспышку COVID-19. Количество людей, у которых обнаружили болезнь, превысило 130 человек.

Университеты сами могут определяться с началом учебы

Отметим, что ранее глава правительства Денис Шмигаль сообщил, что высшие учебные заведения Украины могут сами определять, начинать ли им обучение с 1 сентября. Такие решения может принять ученый совет каждого ВУЗа.