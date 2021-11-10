В Киеве продолжат дистанционное обучение, потому что все больше детей болеет коронавирусом
Источник:телеграмм Виталия Кличко
Мэр Киева Виталий Клико заявил, что в столице все больше детей, больных коронавирусом, госпитализируют в больницы. Поэтому дети со следующей недели точно не вернутся за парты, в городе продолжится дистанционное обучение.
Виталий Кличко заверил, штамм "Дельта", как отмечают медики, более агрессивен и поражает много молодых людей и детей, и поражает с последствиями и осложнениями.
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По данным Кличко, сегодня в столичных больницах находятся 85 детей с коронавирусом и подозрением на заболевание. 4 из них – в реанимациях.
Такого количества детей в больницах не было во все предыдущие волны вируса. Количество больных детей увеличивается. Поэтому на следующей неделе ученики, в частности младшей школы (1 – 4 классов), за парты еще не вернутся. Дети продолжат обучение в дистанционном режиме,
– написал Кличко.
Мэр города подчеркнул, что власть не может рисковать здоровьем детей, их семей и близких. Ведь немало детей переносят вирус бессимптомно и могут заразить родных.
"Я прошу родителей, которые настаивают на открытии школ, ответственно и с пониманием отнестись к мерам безопасности, которые вводит городская власть", – добавил Кличко.
Карантин в школах Киева
Отметим, что с 23 октября в школах Киева ввели карантин, ученики сначала ушли на каникулы, а потом – дистанционку. Так, учащиеся 1 – 11 классов столицы будут обучаться в онлайн-режиме минимум три недели.
К слову, ранее Кличко заявлял, что школы Киева смогут вернуться за парты только после улучшения эпидемической ситуации. Детали – читайте здесь.Коронавирус в Киеве! В столице за минувшие сутки, 9 ноября, обнаружили 1740 новых случаев COVID-19. Одновременно по всей Украине за сутки коронавирус зафиксировали у более 23 тысяч человек.
В то же время во Львове решили несколько ослабить карантинные ограничения. С 15 ноября ученикам младших классов разрешили вернуться в школы на очное обучение. Детали – читайте в статье.
Текст публикации Виталия Кличко:
Все больше госпитализируют больных коронавирусом детей. Потому что штамм "Дельта", как отмечают медики, – более агрессивный и поражает много молодых людей и детей. И поражает с последствиями и осложнениями. Сегодня в столичных больницах находятся 85 детей с коронавирусом и подозрением на заболевание. 4 из них – в реанимациях.
Такого количества детей в больницах не было во все предыдущие волны вируса! Количество больных детей увеличивается. Поэтому, на следующей неделе ученики, в частности, младшей школы (1 – 4 классов), за парты еще не вернутся. И продолжат обучение в дистанционном режиме.
Мы не можем рисковать здоровьем детей. А также их семей и близких. Я прошу родителей, которые настаивают на открытии школ, ответственно и с пониманием отнестись к мерам безопасности, которые вводят городские власти.