Виталий Кличко заверил, штамм "Дельта", как отмечают медики, более агрессивен и поражает много молодых людей и детей, и поражает с последствиями и осложнениями.

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По данным Кличко, сегодня в столичных больницах находятся 85 детей с коронавирусом и подозрением на заболевание. 4 из них – в реанимациях.

Такого количества детей в больницах не было во все предыдущие волны вируса. Количество больных детей увеличивается. Поэтому на следующей неделе ученики, в частности младшей школы (1 – 4 классов), за парты еще не вернутся. Дети продолжат обучение в дистанционном режиме,

– написал Кличко.

Мэр города подчеркнул, что власть не может рисковать здоровьем детей, их семей и близких. Ведь немало детей переносят вирус бессимптомно и могут заразить родных.

"Я прошу родителей, которые настаивают на открытии школ, ответственно и с пониманием отнестись к мерам безопасности, которые вводит городская власть", – добавил Кличко.

Карантин в школах Киева

Отметим, что с 23 октября в школах Киева ввели карантин, ученики сначала ушли на каникулы, а потом – дистанционку. Так, учащиеся 1 – 11 классов столицы будут обучаться в онлайн-режиме минимум три недели.

К слову, ранее Кличко заявлял, что школы Киева смогут вернуться за парты только после улучшения эпидемической ситуации. Детали – читайте здесь.

Коронавирус в Киеве! В столице за минувшие сутки, 9 ноября, обнаружили 1740 новых случаев COVID-19. Одновременно по всей Украине за сутки коронавирус зафиксировали у более 23 тысяч человек.

В то же время во Львове решили несколько ослабить карантинные ограничения. С 15 ноября ученикам младших классов разрешили вернуться в школы на очное обучение. Детали – читайте в статье.

Текст публикации Виталия Кличко:

Все больше госпитализируют больных коронавирусом детей. Потому что штамм "Дельта", как отмечают медики, – более агрессивный и поражает много молодых людей и детей. И поражает с последствиями и осложнениями. Сегодня в столичных больницах находятся 85 детей с коронавирусом и подозрением на заболевание. 4 из них – в реанимациях.

Такого количества детей в больницах не было во все предыдущие волны вируса! Количество больных детей увеличивается. Поэтому, на следующей неделе ученики, в частности, младшей школы (1 – 4 классов), за парты еще не вернутся. И продолжат обучение в дистанционном режиме.

Мы не можем рисковать здоровьем детей. А также их семей и близких. Я прошу родителей, которые настаивают на открытии школ, ответственно и с пониманием отнестись к мерам безопасности, которые вводят городские власти.