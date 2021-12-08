Участники дискуссии обсудили вопросы развития цифрового образования в Украине, а также рассказали о направлениях, по которым будет проходить обучение в университете.

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Сейчас организаторы анализируют сферы заинтересованности абитуриентов и потребности IТ-рынка. Среди приоритетных рассматриваются следующие направления:

искусственный интеллект

наука о данных

кибербезопасность

робототехника

веб-разработка.

К преподаванию планируется привлечь специалистов-практиков ведущих украинских и международных IТ-компаний. Студенты будут защищать идеи, разрабатывать бизнес-планы, запускать стартапы и работать с реальными кейсами IТ-компаний.

Будет ли обучение в вузе платным? Обучаться в SET University сможет каждый, ведь в нем будет доступен income share agreement (договор о распределении дохода). То есть оплачивать обучение можно будет процентом от своей зарплаты в IТ-компании в течение нескольких лет после окончания университета.

Также доступны будут коммерческая (стоимость будет такая, как и на других программах Киевской школы экономики) и грантово-стипендиальная модель обучения. Первый набор запланирован на 2022 год, наберут 150 студентов.

Выпускникам обещают стопроцентное трудоустройство. Также учредители планируют, что выпускники смогут основать собственный успешный стартап. В качестве дипломной работы студенты представят идею или проект стартапа и будут защищать его перед инвесторами.

Университет будет готовить не просто специалистов, а будущих новаторов, которые будут способны менять мир с помощью науки, предпринимательства и технологий,

– говорят в МОН.

Кроме теоретических знаний, соискатели образования получат практические навыки, необходимые предпринимателям.

Добавим, что учредителями нового университета стали партнер Founding Partner Roosh Сергей Токарев и Киевская школа экономики. Университет будет действовать на базе КШЭ и при поддержке действующих IT-инвесторов и бизнесменов.

К слову, за два года количество заявлений на IТ-направления выросло вдвое. Так, в 2019 году на IТ-специальности абитуриенты подали около 100 тысяч заявлений, а уже в 2021 году зарегистрировали 200 тысяч заявлений. В какие вузы подали больше всего заявлений – читайте здесь.

Президентский университет в Украине! Студенты, которые будут получать высшее образование в президентском вузе не будут платить за обучение. Также планируется, что государство обеспечит их бесплатным проживанием, питанием и даже лечением. Какие направления там будут и детали о президентском вузе – читайте в статье.