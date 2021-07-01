Представитель партии "УДАР" Виталия Кличко Дмитрий Белоцерковец рассказал, что новый вуз будет расположен в здании речного вокзала на Почтовой площади.

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После реставрации исторического здания университет примет украинцев на обучение. Ожидается, что в американский вуз поступят первые студенты уже в 2022/23 учебном году.

Наши дети, которые хотят получить западное образование, но не всегда имеют возможность поехать за границу, скоро получат такую возможность в Киеве. Ведь в городе появится университет мирового уровня,

– написал Белоцерковец.

На презентации американского университета выступил и мэр Киева Виталий Кличко, который отметил, что столица будет поддерживать этот проект.

"Образование – это ключ к жизни. Многие парни и девушки мечтают получить американское образование. Да, они смогут не ехать в США за образованием, а получить его здесь, в Украине. Это прекрасная идея, замечательный проект", – считает Кличко.

Отметим, что к проекту привлечены ряд инвесторов – как с американской, так и украинской стороны.

К слову, в Украине обнародовали рейтинг 200 лучших университетов. Так, его возглавляют КНУ им. Шевченко, КПИ им. Сикорского и ХНУ им. Каразина. Какие университеты попали в 30-ку лучших – смотрите в статье.