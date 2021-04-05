Директор Департамента образования и науки Киева Елена Фиданян предлагает дать волю одиннадцатиклассникам. Говорится о том, чтобы предложить выпускникам завершить изучение материала до конца апреля.

Фиданян подчеркнула, что здесь не говорится о том, чтобы позволить ученикам пропускать или прогуливать уроки. "Речь об академической свободе: свободе выбора собственной образовательной траектории в последний месяц обучения в школьных стенах", – ответила она.

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Фиданян предлагает тем, кто к этому готов, ревизовать учебные программы и завершить изучение нового материала для учеников 11 классов до конца апреля.

Уже много лет мы закрываем глаза на абсурдную ситуацию: по школьной программе одиннадцатиклассники до конца года должны осваивать определенные темы, изучать и повторять материал, а на самом деле уже в начале мая они сдают ВНО по всему изученному материалу,

– заявила она.

Также Департамент образования и науки предлагает провести обучение в мае по принципу образовательного трансформера, разбив выпускников не по классам, а по группам, с учетом выбранного ими профиля дальнейшего обучения в вузе.

"Дни перед ВНО предлагаем превратить в дни предметного погружения (когда-то это называлось консультациями перед экзаменом). Мы имеем реальную возможность в мае уменьшить для учащихся количество предметов для изучения, учитывая индивидуальную потребность каждого из них, – добавила Фиданян.

Ведь сегодня недельная нагрузка на выпускника составляет до 36 часов в неделю. А по словам Фиданян, при организации учебного трансформера реально уменьшить нагрузку на школьника до 12 часов, сохраняя при этом учительскую нагрузку и зарплату.

Конечно, такие изменения стоило ввести на всю последнюю четверть. В Киеве есть коллективы, которые занялись разработкой собственной школьной модели обучения выпускников, и успешно практикуют ее уже не один год. Мы начнем пошагово – попытаются лишь те, кто уверен, что это посильно для педагогов,

– отметила эксперт.

К слову, профильный комитет Рады по вопросам образования и науки предлагает отменить ГИА и для учеников 11 классов из-за ситуации с коронавирусом. Окончательное решение будет принимать Верховная Рада.

В то же время ВНО в 2021 году не будут отменять. Поскольку, по словам министра образования, прошлогодняя практика показала, что МОН может обеспечить его проведение в безопасных условиях даже во время карантина.