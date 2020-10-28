Киевские школы выходят с каникул в четверг, 29 октября. Ученики будут учиться там очно, дистанционный формат будет только в 8 школах столицы.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга, передает 24 канал.

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Он добавил, что сейчас в столице 8 школ находятся на карантине. Также на самоизоляции 587 классов в 186 школах Киева.

Зато глава департамента образования и науки Киевской городской государственной администрации Елена Фиданян в эфире одного из телеканалов рассказала, что с 29 октября Киевские ученики возвращаются к образовательному процессу.

"У нас уже есть статистика, кто возвращается, а кто будет учиться дистанционно. Пока статистика для нас утешительная. Мы предполагаем, что в дистанционном формате будут работать лишь несколько школ", – рассказала Фиданян. Добавим, что всего в Украине на самоизоляции находится более двух тысяч учеников и около 450 школ обучающих детей дистанционно.

По ее словам, в Киеве только 1,5 % учителей от общего количества работников школ имеют подтверждение о заболевании коронавируса.

Фиданян также добавила, что формат возвращения к образовательному процессу в разных школах будет зависеть от ситуации с заболеваемостью в каждом отдельном учреждении.

К слову, ранее в Минобразования уверяли, что ученики в красных зонах после каникул будут учиться онлайн из дома. Зато каникулы планировали внедрить до 30 октября. Однако школы в Ивано-Франковске и Черкассах начнут обучение с 28 октября.