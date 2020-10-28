В Киеве после каникул дистанционно будут работать только 8 школ, остальные будут учиться очно
Киевские школы выходят с каникул в четверг, 29 октября. Ученики будут учиться там очно, дистанционный формат будет только в 8 школах столицы.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга, передает 24 канал.
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Он добавил, что сейчас в столице 8 школ находятся на карантине. Также на самоизоляции 587 классов в 186 школах Киева.
Зато глава департамента образования и науки Киевской городской государственной администрации Елена Фиданян в эфире одного из телеканалов рассказала, что с 29 октября Киевские ученики возвращаются к образовательному процессу.
"У нас уже есть статистика, кто возвращается, а кто будет учиться дистанционно. Пока статистика для нас утешительная. Мы предполагаем, что в дистанционном формате будут работать лишь несколько школ", – рассказала Фиданян. Добавим, что всего в Украине на самоизоляции находится более двух тысяч учеников и около 450 школ обучающих детей дистанционно.
По ее словам, в Киеве только 1,5 % учителей от общего количества работников школ имеют подтверждение о заболевании коронавируса.
Фиданян также добавила, что формат возвращения к образовательному процессу в разных школах будет зависеть от ситуации с заболеваемостью в каждом отдельном учреждении.
К слову, ранее в Минобразования уверяли, что ученики в красных зонах после каникул будут учиться онлайн из дома. Зато каникулы планировали внедрить до 30 октября. Однако школы в Ивано-Франковске и Черкассах начнут обучение с 28 октября.