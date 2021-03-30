В Киеве в прошлом году начали ставить на учет детей из-за буллинга. Полиция уверяет, что это не наказание, а лишь способ решить проблему. Впрочем, родителям обидчика могут выписать и штраф.

Эта сумма составляет 850 – 1 700 гривен или же взрослых за поведение их ребенка обяжут к исправительным работам. Если инцидент произойдет во второй раз, то штраф будет увеличен от 1 700 – 3 400 гривен.

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Для чего нужен учет

Если в школе будет зафиксирован факт буллинга, то ребенка-обидчика могут поставить на такой учет. Он будет находиться в списке один год и ювенальная полиция будет внимательно следить за поведением школьника.

Правоохранители уверяют, что учет необходим для эффективной борьбы с буллингом.

Учет, не является наказанием, как это воспринимают большинство людей. Это способ выявить и обозначить проблему, в частности установить причины или условия, которые непосредственно побудили ребенка к такому поведению. И провести профилактическую работу с родителями и другими членами семьи,

– рассказывает старший инспектор полиции Виталий Ефименко.

В полиции также подчеркнули, что к каждому ребенку применяют индивидуальный подход. Потому что ситуации и проблемы, связанные с семьей, бывают разные.

Как работают с детьми

"Мы стараемся ограничить ребенка от тех условий, которые побудили его к такому поведению. Кроме того, на учете мы проводим разъяснительные работы, воркшопы, семинары, тренинги. Наша главная цель помочь как и ребенку, который буллит, так и его родителям", – говорит Ефименко.

К слову, с момента, когда детей начали ставить на учет и до сих пор, в Киеве зафиксировали лишь один случай буллинга.

В полиции отмечают, что ребенка могут взять на учет, только если он совершил буллинг к участнику его школы.

Чаще всего фиксируют буллинг среди детей 5 – 8 классов. Также встречаются случаи буллинга и среди детей начальных классов.

Сообщить о буллинге можно, обратившись в полицию. Если нужна психологическая помощь, ее можно получить на горячей линии – 0 800 500 225 "Ла Страда".