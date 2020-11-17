В Киеве отменили проведение второго этапа ученических олимпиад из-за увеличения больных коронавирусом. В то же время третий этап будет проходить в онлайн-режиме.

Такое решение было принято ради безопасности детей. Об этом сообщил и.о. первого заместителя председателя КГГА Валентин Мондриевский в фейсбуке.

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Он рассказал, что обычно второй этап (на уровне районов) проходит в школах Киева на выходных. В нем одновременно участвуют более 40 тысяч учеников разного возраста, 3 тысячи учителей и 2,5 тысячи работников из разных школ района.

Но из-за увеличения новых случаев COVID-19 в Киеве, требований "карантина выходного дня" и большое количество участников олимпиад было принято решение, что в этом году ученические олимпиады будут проводить без второго этапа,

– отметил Мондриевский.

По его словам, сейчас Департамент образования и науки поручил Институту последипломного образования Киевского университета им. Гринченко разработать условия и модель проведении III (городского) этапа с использованием современных технологий. То есть его будут проводить в онлайн-режиме в январе-феврале 2021 года.

Добавим, что в некоторых городах Украины уже отменили проведение школьных олимпиад. В частности, в Черновцах, Ровно, Закарпатье, Кропивницком и других. В то же время Минобразования еще 21 апреля 2020 года обнародовало приказ об отмене IV этапа школьных олимпиад из-за карантина.