Бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Уолкер недавно приезжал в Киев из-за подготовки к открытию в столице Американского университета (American University Kyiv).

По его словам, партнером этого проекта (Американского университета в Киеве) стал Университет штата Аризоны, который уже 7 лет остается вузом номер один в стране по вопросам инноваций, обогнав Стэнфорд и Гарвард.

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Чего ожидать от Американского университета в Киеве? Уолкер уверяет, что США прилагают немало усилий, чтобы Украина стала успешной, но здесь до сих пор сильное влияние советской ментальности.

Американский университет способен привнести в Украину лучшее, что есть в американской системе образования, но в т же время украинцам не нужно будет покидать страну ради обучения,

– заявил Курт Уолкер.

Он считает, что Университет штата Аризона поможет усилить эту идею, поскольку это инновационный университет США с огромными возможностями привлекать новых студентов.

Бывший спецпредставитель Госдепартамента США отметил, что до сих пор роль университета в украинском обществе не очень очевидна, но именно вузы сегодня являются "социальным клеем" общества.

В США университеты тесно работают с бизнесом, производством, приближая образование студентов к максимально нужным компетенциям на рынке, помогают выпускникам быть продуктивными в экономике страны,

– отмечает Уолкер.

Когда именно откроется университет и кто сможет там учиться – пока неизвестно.

К слову, недавно опубликовали рейтинг лучших университетов мира 2021, который составило агентство QS Quacquarelli Symonds. Интересно, что в этот список попали и четыре популярные вуза из Украины.



Украинские вузы попали в список лучших университетов мира / Инфографика 24 канала