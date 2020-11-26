В одной из школ Киева ученик заболел коронавирусом. Соответственно весь класс отправили на самоизоляцию. Но папа одного из учеников отказался оставлять ребенка дома и привел его в школу.

Такой случай в столичной школе возмутил директора Департамента образования и науки Киевского горсовета Елену Фиданян, пишет она в фейсбуке.

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Папа отказался оставлять ребенка дома

Она рассказала, что отец одного из учеников, которых отправили на самоизоляцию, отказался оставлять ребенка дома. И поскольку мужчина работает адвокатом, он привел ребенка в школу со словами: "Попробуйте не допустить моего ребенка на уроки! Вы нарушите статьи такие-то, законов таких-то".

По ее словам, руководство школы растерялось. Поэтому они решили принять ребенка. "Но одноклассники ученика находились дома и ребенок, даже имея отрицательный тест, может быть носителем", – говорит Фиданян.

Допустили ли ученика к занятиям

Директор департамента узнала, что администрация школы поняла, что нельзя этого ребенка сажать в параллельный класс, поэтому его отправили в изолятор. "К ребенку пришел психолог, потому что медицинского работника в школе нету. Ученику предложили подключиться к онлайн-урокам, которые проводили для его одноклассников", – сказала Фиданян.

Она рассказала, что ребенок два урока учился в школьном изоляторе дистанционно. После этого папа ученика молча забрал ребенка домой.

Руководитель Департамента образования возмущена таким поведением отца, так как считает, что он просто решил показать силу своей юридической осведомленности. "Какие законы нарушил папа-адвокат? Нет закона, который наказывает за моральное издевательство над работниками школы", – добавила она.

Чиновница также предположила, что такое поведение отца может свидетельствовать об одном из видов психологического насилия.



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