В 2020 году в Киеве впервые сели за школьные парты более 30 тысяч детей. Эти первоклассники будут обучаться по программе Новой украинской школы.

Об этом рассказал и. о. первого заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский, передает 24 канал.

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По его словам, для создания образовательного пространства НУШ в Киеве купили одноместные парты, современную мебель, компьютерную технику с мультимедийным контентом, дидактические материалы, а также провели ремонт для классных комнат. На это из городского бюджета ушло более 276 миллионов гривен.

Мондриевский заверил, что к новому учебному году в Киеве отремонтирован каждый третий кабинет для первоклассников. Всего в столице на подготовку к обучению выделили более 3 миллиардов гривен.

Несмотря на карантин, в КГГА за это время обновили немало столичных школ. В каждой 13-й школе отремонтировали фасад, провели капитальный ремонт инженерных сетей в каждой девятой школе и еще в некоторых школах заменили окна на энергосберегающие.

Поэтому новый учебный год для 429 школ (более 310 тысяч учащихся) начинается в особых условиях с соблюдением противоэпидемических правил. Также почти на 28 миллионов гривен власть закупила дезинфекционные и моющие средства, бесконтактные термометры, бумажные полотенца и тому подобное в учебные заведения.

К слову, мэр Киева Виталий Кличко 1 сентября посетил школу №234 в Днепровском районе Киева и проверил, соблюдаются ли в образовательных учреждениях противоэпидемические правила, написал он на своей странице в фейсбуке.

Кличко отметил, что там, согласно правилам, вход в школу разрешен только в защитной маске, которые ученики могут снять на уроках. Также мэр зашел на урок к первоклассникам и поздравил их с первым днем в школе.

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