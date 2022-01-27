В Киеве определились, как будут работать школы во время карантина
Источник:КГГА
В КГГА приняли решение о работе учебных заведений во время карантина. Да, несмотря на ухудшение ситуации с COVID-19, столичные школы и садики могут не закрываться на карантин.
Заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский подчеркнул, что директора самостоятельно принимают решение о переходе на дистанционку в зависимости от уровня заболеваемости в школе или садике.
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В КГГА подтвердили, что за последние две недели ситуация с заболеваемостью детей и работников учебных заведений изменилась. Сегодня среди учителей и учеников болеют ОРВИ и коронавирусом чуть более 1%.
Именно поэтому мы даем возможность руководителям школ самостоятельно принимать решение о переводе на дистанционную форму обучения классов или всего учебного заведения в зависимости от ситуации,
– заявил Валентин Мондриевский.
Такое решение позволит:
- разорвать цепочку заболеваемости в заведениях, где больных много,
- при этом не останавливать учебный процесс в заведениях, где детей и педагогов болеет мало.
Валентин Мондриевский обратился к родителям учеников. По его словам, дистанционное обучение – это о снижении заболеваемости без отрыва от учебного процесса, а не о посещении общественных заведений.
"Объясняйте детям об их ответственности. Ведь, заболев, они несут заболевания домой, заражают всю семью. Чем тщательнее мы будем соблюдать элементарные правила, тем быстрее пройдем пик заболеваемости и вернемся к привычной жизни", – добавил он.
Добавим, что глава Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан в комментариях 24 каналу сообщил, что в столице пока все под контролем. Однако там усилят контроль над школами, общежитиями и местами, где есть дети или студенты.
Усиление контроля над детскими дошкольными учреждениями, школами, вузами и общежитиями – это рассматривается. Сегодня Киев находится в желтой зоне и, несмотря на высокие показатели заболеваемости, лабораторно подтвержденных случаев, показатель госпитализаций самый низкий,
– сказал он.
К слову, из-за резкого увеличения заболеваемости COVID-19 с 24 января школы во многих городах Украины перешли на дистанционную учебу.
Где школы перешли на онлайн-обучение
- Львов – с 26 января учащиеся 1 – 11 классов перешли на онлайн-обучение на неделе – до 7 февраля. Внешкольная школа тоже ушла на карантин.
- Ивано-Франковск – с 24 января там начала действовать красная зона карантина, поэтому учащиеся 5 – 11 классов будут учиться дистанционно до 7 февраля. Детские сады и 1 – 4 класса школ работают в обычном режиме.
- Одесса – с 27 января все школы города (речь идет об учениках 1 – 11 классов) переводят на дистанционное обучение из-за высокого уровня заболеваемости ОРВИ и COVID-19.
- Херсон – школьники всей области (1 – 11 классы) будут учиться дистанционно с 27 января в течение 10 дней. Также запрещено посещать заведения внешкольного образования и проводить в школах родительское собрание, кружки, факультативы и т.д.
- Черновцы – с 24 января по 7 февраля все школы на Буковине переходят на дистанционное обучение. Онлайн-занятия будут продолжаться до 7 февраля.
- Суммы – учащиеся 5 – 11 классов и воспитанники заведений внешкольного образования города переходят на дистанционное обучение до 7 февраля. Работать очно могут садики, специальные учебные заведения и начальные школы.
- Тернополь – учащиеся 5 – 11 классов переходят на дистанционную форму обучения. Начальные школы и садики будут работать в обычном режиме.
- Чернигов – с 26 января школы, кроме учащихся 1 – 4 классов, перешли на дистанционное обучение.
- Ровно – школы от 25 января перешли на дистанционную учебу. В области по состоянию на 25 января около 7 тысяч больных детей и 260 учителей коронавирусом, гриппом и ОРВИ.
- Волынь – с 26 января школы Луцка переходят на дистанционное обучение. Речь идет о школах и заведениях внешкольного образования общины. Онлайн-занятия будут продолжаться с 26 января по 6 февраля для учащихся 5 – 11 классов.
- Закарпатье – комиссия ТЕБ и ЧС рекомендует перевести учебу в школах на дистанционку. На онлайн-обучение уже перешли все школы Ужгорода, а также Виноградовской и Великолучковской ОТО.