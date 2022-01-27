Заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский подчеркнул, что директора самостоятельно принимают решение о переходе на дистанционку в зависимости от уровня заболеваемости в школе или садике.

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В КГГА подтвердили, что за последние две недели ситуация с заболеваемостью детей и работников учебных заведений изменилась. Сегодня среди учителей и учеников болеют ОРВИ и коронавирусом чуть более 1%.

Именно поэтому мы даем возможность руководителям школ самостоятельно принимать решение о переводе на дистанционную форму обучения классов или всего учебного заведения в зависимости от ситуации,

– заявил Валентин Мондриевский.

Такое решение позволит:

разорвать цепочку заболеваемости в заведениях, где больных много,

при этом не останавливать учебный процесс в заведениях, где детей и педагогов болеет мало.

Валентин Мондриевский обратился к родителям учеников. По его словам, дистанционное обучение – это о снижении заболеваемости без отрыва от учебного процесса, а не о посещении общественных заведений.

"Объясняйте детям об их ответственности. Ведь, заболев, они несут заболевания домой, заражают всю семью. Чем тщательнее мы будем соблюдать элементарные правила, тем быстрее пройдем пик заболеваемости и вернемся к привычной жизни", – добавил он.

Добавим, что глава Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан в комментариях 24 каналу сообщил, что в столице пока все под контролем. Однако там усилят контроль над школами, общежитиями и местами, где есть дети или студенты.

Усиление контроля над детскими дошкольными учреждениями, школами, вузами и общежитиями – это рассматривается. Сегодня Киев находится в желтой зоне и, несмотря на высокие показатели заболеваемости, лабораторно подтвержденных случаев, показатель госпитализаций самый низкий,

– сказал он.

Коронавирус в Украине! За последние сутки, 26 января, в Украине обнаружили более 32 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Такие высокие показатели зафиксировали впервые за все время пандемии. Среди новых пациентов – 4847 детей.

К слову, из-за резкого увеличения заболеваемости COVID-19 с 24 января школы во многих городах Украины перешли на дистанционную учебу.

Где школы перешли на онлайн-обучение