В Киеве 25 января возобновилось очное обучение для учеников. Сейчас в столице все школы и детские сады работают, а на карантин не закрыто ни одно из учебных заведений.

Источник: 24 канал

Мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга рассказал, что по состоянию на 27 января в городе работают все школы. "Ни одна из них не закрыта на карантин. А на дистанционном обучении находится только один класс в одной из школ", – заявил он.

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Сколько в Киеве учеников и учителей заболели коронавирусом? По словам Кличко, в столице сейчас 108 школьников и 89 учителей болеют COVID-19.

Кличко напомнил, что с понедельника все школы города возобновили обучение в обычном режиме. И все заведения имеют четкий алгоритм действий в случае обнаружения больных в них. А принимать решение о закрытии школы или садика на карантин может руководство учреждения по рекомендации врачей.

Какова ситуация с коронавирусом в детских садах? Из-за обнаруженных случаев COVID-19 в Киеве временно закрыты 38 групп в 34 садиках. Но ни один садик полностью не находится на карантине. Наполненность детей в группах детсадов – более 60 процентов.

"Обращаюсь к родителям: постоянно напоминайте детям о правилах, которые нужно соблюдать. Также при признаках заболевания у детей – не отправляйте их в школу, не ведите в садик, а сразу обращайтесь к врачу!" – подчеркнул Кличко.

В каких случаях могут закрыть школу или садик

Для принятия такого решения есть две причины: