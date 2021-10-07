В Киеве будут отстранять непривитых учителей

Заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский заявил, что учреждения образования смогут самостоятельно принимать решения относительно сотрудников и учителей, которые отказываются делать прививки против COVID-19. Их могут отстранять от работы без сохранения зарплаты.

К теме В Киеве массово проверяют школы и садики на количество вакцинированных работников

По его словам, соответствующий механизм уже отрабатывается в столичной администрации. "Мы сейчас отрабатываем механизм, чтобы коллективы сами решали, как организовать работу с теми, кто не хочет вакцинироваться", – рассказал чиновник.

В КГГА надеются, что коллективы примут решение о том, что те работники, которые не вакцинированы, будут находиться дома, не ходить на работу и не получать зарплату.

Чиновник добавил, что вакцинация в Украине не является обязательной, однако этот вопрос крайне важен, ведь речь идет о безопасности и работников учебных заведений, и детей.

Директоров школ могут уволить

По словам Мондриевского, директоры школ в Киеве могут получить выговор за отсутствие контроля за вакцинацией сотрудников от коронавируса. В то же время больше, чем один выговор, является основанием для увольнения.

Руководитель должен за это отвечать и контролировать наличие всех подтверждающих документов, что человек провакцинирован. Это должно быть отражено во всех базах, которые есть у медиков,

– отметил чиновник.

Так, директор столичной школы № 13, где не смогли подтвердить вакцинацию 80% работников, получит выговор. "Если такой выговор не один, его могут уволить", – сказал Мондриевский.

Он добавил, что основанием для увольнения в таком случае является "неэффективное выполнение функций руководителя конкретного заведения, предприятия или организации".

Читайте также В одной из школ Одесской области вспышка коронавируса среди учителей: ученики могут уйти на карантин

Чиновник уточнил, что руководитель учебного заведения не обязан проверять COVID-сертификаты работников на аутентичность, но если окажется, что сертификат является подделкой, этим вопросом должны заниматься правоохранительные органы.

Отметим, что работа школ в режиме офлайн разрешена, но если там вакцинировано не менее 80% работников. Заведения, в которых этот процент ниже, будут переходить на дистанционку.