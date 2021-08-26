Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что, учитывая предыдущий опыт, при следующей волне пандемии город не будет закрывать садики и начальную школу.

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По его словам, с апреля в столице продолжается масштабная программа по вакцинации всех киевлян и работников образования, в частности. Педагоги являются приоритетной группой защиты.

В Киеве работают 17 пунктов вакцинации, где прививают работников школ, садиков и других учебных заведений города. На сегодня каждый второй педагог столицы уже вакцинирован,

– заявил Кличко.

Мэр Киева добавил, что в школах столицы уже завершают подготовку к 1 сентября. Так, в каждом втором учебном заведении осуществили текущие или капитальные ремонты. Известно, что отремонтировали 217 садиков и 242 школы.

На подготовку к новому учебному году столица выделила 1,8 миллиарда гривен.

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Отметим, что новый учебный год в Украине планируют начать в обычном режиме. Руководитель управления школьного и дошкольного образования Юрий Кононенко рассказал, что ученики начальной школы будут учиться без масок, а старшие ученики будут носить их только на переменах.

Кроме того, по его словам, школы могут проводить праздничные линейки 1 сентября. Однако быть линейке или нет – окончательно решает учебное заведение.