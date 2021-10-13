В КГГА добавили, что никакого решения о переносе каникул пока не принималось.

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В то же время отправить школьников на каникулы раньше решили в Харькове, Виннице, Хмельницком, а также и в Ивано-Франковске, Херсоне, Кропивницком и Сумах.

В Минздраве уверяют, что ситуация с заболеваемостью коронавирус с каждым днем ​​ухудшается, и тысячи учеников вместе с учителями уже в изоляции. Поэтому школам настоятельно рекомендуют ввести каникулы на неделю раньше – с 18 октября.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко говорит, что обычно каникулы или приостановление учебного процесса снижает на 15% заболеваемость уже через 5 дней после принятия этого решения.

В Киеве за минувшие сутки, 12 октября, обнаружили 978 больных коронавирусом. Умерли 19 человек. Всего за период пандемии в столице подтвержденных случаев заболевания COVID-19 – более 241 тысячи, также более 5,5 тысячи – летальных случаев.

К слову, педагоги включены в перечень профессий, представители которых должны быть обязательно вакцинированы для полноценной работы. Так, те учителя, которые до 7 ноября не вакцинируются, будут отстранены от работы без сохранения зарплаты.