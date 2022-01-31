В Киеве не исключают закрытия всех школ на карантин: сколько из них уже на дистанционке

В Киеве до сих пор продолжается очное обучение, хотя большинство областей перевели учеников на дистанционку. В то же время столичные власти не исключают закрытия на карантин всех школ из-за роста заболеваемости COVID-19 среди детей.

Заместитель председателя КГГА Анна Старостенко сообщила, что сейчас по всей Украине болеет много школьников по сравнению с прошлогодними всплесками эпидемии.

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По ее словам, в каждом учебном заведении ситуация разнится, поэтому руководитель заведения может самостоятельно принять решение о переводе на дистанционную форму обучения.

Впрочем, по ее мнению, пока нет нужды закрывать все 425 школ одновременно.

Сколько школ уже работает дистанционно

Сейчас на дистанционный режим работы перевели около 70 учебных заведений. Мы внимательно следим за показателями заболеваемости детей и при необходимости воспользуемся рекомендациями МОН (о дистанционке, – 24 канал),

– заявила Старостенко.

Заместитель председателя КГГА добавила, что многие школьники не привиты, при том что разрешена вакцинация с 12 лет. Поэтому она призвала родителей вакцинировать своих детей в ближайшее время.

К слову, в МОН сообщили, что сейчас более 4,7 тысячи школ работают в дистанционном формате. К тому же, несколько дней назад Минобразования рекомендовало школам, колледжам и вузам перейти на онлайн-обучение.

Согласно письму, МОН рекомендует:

в школах – организовать обучение учащихся 5 – 11 классов дистанционно по меньшей мере на две недели;

– организовать обучение учащихся 5 – 11 классов дистанционно по меньшей мере на две недели; в техникумах – организовать переход на обучение по дистанционной и/или смешанной форме с изменениями расписания занятий;

– организовать переход на обучение по дистанционной и/или смешанной форме с изменениями расписания занятий; в колледжах и вузах – ввести дистанционное обучение с 27 января до 25 февраля 2022 года.

В ведомстве добавили, что учащимся начальной школы, учреждений специального образования и воспитанникам садиков, независимо от эпидемической ситуации, разрешается учиться очно.