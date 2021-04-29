Когда начнут принимать документы на зачисление в первый класс

Прием документов для зачисления детей в первые классы столицы должен был начаться еще 12 апреля, но из-за локдауна в городе его перенести.

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Теперь это планируют начать делать с 5 мая.

Все родители обязательно успеют записать своих детей в учебные заведения. Период приема документов сокращаться не будет,

– отметил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

Важно! МОН сообщило, что во время зачисления детей на учебу в первый класс школам запрещено проводить любые конкурсы, в том числе и на проверку знаний и умений детей. А документы можно подать в онлайн-режиме.

Какие документы нужны для зачисления ребенка в школу

Для того, чтобы ребенка зачислили в первый класс, родители должны до 31 мая подать директору школы заявление о зачислении.

Вместе с собой нужно иметь следующие документы:

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность заявителя (одного из родителей или лиц, их заменяющих);

копию и оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, удостоверяющий личность;

оригинал или копию медицинской справки по форме №086-1/о;

документ, подтверждающий место жительства ребенка или родителей (этот документ подается, если ребенок претендует на зачисление в учреждение, что обслуживает его территорию проживания).

Первоначально в школу будут принимать детей, которые:

проживают на территории обслуживания соответствующей школы;

детей, чьи братья или сестры уже учатся в этой школе;

дети работников учебного заведения;

дети из садиков, которые входят в структуру школы;

а уже потом – всех желающих на имеющиеся свободные места.

Также в Киеве со следующей среды (5 мая) восстановится рассылка приглашений в детские сады.

Добавим, что в Киеве 5 мая возобновится учебный процесс в учреждениях дошкольного и общего образования, и в высших учебных заведениях. Поэтому все дети смогут учиться в очном режиме.

Кроме того, с 1 мая в Киеве начнет в обычном режиме работать наземный общественный транспорт и метро, без специальных пропусков.