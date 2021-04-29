Когда начнут принимать документы на зачисление в первый класс
Прием документов для зачисления детей в первые классы столицы должен был начаться еще 12 апреля, но из-за локдауна в городе его перенести.
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Теперь это планируют начать делать с 5 мая.
Все родители обязательно успеют записать своих детей в учебные заведения. Период приема документов сокращаться не будет,
– отметил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.
Какие документы нужны для зачисления ребенка в школу
Для того, чтобы ребенка зачислили в первый класс, родители должны до 31 мая подать директору школы заявление о зачислении.
Вместе с собой нужно иметь следующие документы:
- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность заявителя (одного из родителей или лиц, их заменяющих);
- копию и оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, удостоверяющий личность;
- оригинал или копию медицинской справки по форме №086-1/о;
- документ, подтверждающий место жительства ребенка или родителей (этот документ подается, если ребенок претендует на зачисление в учреждение, что обслуживает его территорию проживания).
Первоначально в школу будут принимать детей, которые:
- проживают на территории обслуживания соответствующей школы;
- детей, чьи братья или сестры уже учатся в этой школе;
- дети работников учебного заведения;
- дети из садиков, которые входят в структуру школы;
- а уже потом – всех желающих на имеющиеся свободные места.
Также в Киеве со следующей среды (5 мая) восстановится рассылка приглашений в детские сады.
Добавим, что в Киеве 5 мая возобновится учебный процесс в учреждениях дошкольного и общего образования, и в высших учебных заведениях. Поэтому все дети смогут учиться в очном режиме.
Кроме того, с 1 мая в Киеве начнет в обычном режиме работать наземный общественный транспорт и метро, без специальных пропусков.