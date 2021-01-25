В 2021 году родители будут полностью оплачивать питание детей в детских садах. Однако деньги на ремонты и оборудование сдавать уже не будут.

За что будут платить родители в садиках

На такие нужды садика будут перераспределены средства из городского бюджета, а с директорами садиков, которые продолжат практиковать "поборы", будут разрывать контракт. Об этом рассказал и. о. первого заместителя председателя КГГА Валентин Мондриевский, сообщает сайт КГГА.

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По его словам, городские средства будут переориентированы на дезинфекцию, ремонты, обеспечение садиков воспитателями и всем необходимым.

В то же время питание детей в садиках с этого года будет финансироваться полностью за счет родителей. Впрочем, они будут оплачивать исключительно те дни, когда ребенок фактически находился в садике,

– подчеркнул Мондриевский.

В КГГА добавили, что не касается льготных категорий детей, количество которых ежегодно растет. За их питание по-прежнему стопроцентно будет платиться из столичного бюджета.

Поэтому, отныне с родителей не имеют права собирать деньги на новые шторы или мебель в садик. "Мы должны прекратить позорную практику, когда с родителей собирали деньги. К тому же, с директорами, которые будут допускать поборы, будут досрочно расторгнуты контракты", – отметил Валентин Мондрыивский.

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В КГГА уверяют, что такое решение будет способствовать эффективному использованию бюджетных средств.

И аргументов в пользу такой схемы два:

Во-первых, за последний год средняя наполненность садиков упала более чем на 10 %. Так, за прошлый год она составила в городе чуть более 50%. Поэтому почти половина мест остаются свободными, причем очередь в садики до сих пор существует. Город ежемесячно финансирует садики из расчета более четырех с половиной тысяч гривен на ребенка, а каждое непосещение – "деньги в воздух".

Еще одна причина – столичные детские сады финансируются из городского бюджета, который формируется из налогов киевлян, однако четверть детей в дошкольных учреждениях образования не имеют киевской прописки.

К слову, всего на финансирование дошкольного образования в 2021 году предусмотрено около 6,2 миллиарда гривен.