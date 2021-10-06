Заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский сообщил, что к проверкам привлечено более 10 групп контроля – это работники Госпродпотребслужбы, работники муниципальной охраны. Если нужно, привлекаются и сотрудники полиции.

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По его словам, школы и садики ежедневно проверяют, но делают это выборочно. Группы контроля сейчас работают по всему городу.

Каждая такая проверка длится по меньшей мере час, поскольку приходится проверять большой объем документации.

Решение о массовых проверках было принято из-за случая, произошедшего в столичной школе № 13. Там не смогли предоставить подтверждение вакцинации сотрудников и учителей,

– подчеркнул заместитель главы КГГА.

Главная цель контроля – понять, есть ли системность в нарушениях или это локальные случаи.

Мондриевский уточнил, речь идет не только о школах, но и о заведениях питания, торговых сетях, заведениях различных форм собственности и др.

К слову, в Киеве школа № 13 не смогла подтвердить данные о количестве вакцинированных от COVID-19 учителей. У части работников не оказалось документов, которые бы подтверждали прививки или то, что они переболели. Поэтому ученики могут перейти на дистанционку.