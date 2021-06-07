Как в Киеве летом будут работать сады, пришкольные лагеря и учреждения внешкольного образования

В Киеве детские сады и учреждения дополнительного образования в июне будут работать в обычном режиме по своему графику. Зато пришкольные лагеря в столице не откроются из-за карантина.

Мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга рассказал, что по состоянию на 4 июня временно закрыты 12 групп в 12 садах из-за обнаруженных там случаев коронавируса.

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Кроме того, один садик в Шевченковском районе столицы полностью закрыли на карантин из-за заболевания воспитателей.

"На плановые ремонты также закрыты 7 детсадов. Наполняемость садов – более 46%", – отметил Виталий Кличко.

В то же время учреждения внешкольного образования Киева посещают почти 80 тысяч детей. Летом тоже будут работать в обычном режиме.

Не будут работать только пришкольные лагеря, как и в прошлом году. А все из-за пандемии коронавируса. Добавим, что в некоторых школах для детей устраивают экскурсии и путешествия вместо пришкольных лагерей.

В то же время в КГГА заверили, что продолжат работу этим летом оздоровительные лагеря. В столице планируют оздоровить более 12 тысяч детей льготных категорий. Какие оздоровительные лагеря в Киевской области будут работать – читайте в статье.

К слову, в школах Киева 28 мая уже прозвенел последний звонок для учеников. Праздничные мероприятия проходили, однако с соблюдением карантинных требований. Теперь все столичные школьники на летних каникулах.