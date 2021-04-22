Глава киевского образовательного департамента Елена Фиданян рассказала, что локдаун помог уменьшить динамику заболеваемости.

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Школы столицы от 5 апреля обучают детей в дистанционном формате. Благодаря этому, по словам Фиданян, количество учеников и учителей, которые болеют COVID-19, уменьшилось вдвое.

Сегодня, согласно ежедневно собранным данным, в Киеве подтвержденных случаев заболевания COVID-19 у учащихся – 0,1%, а у учителей и работников школ – 0,5%,

– написала она.

Также Фиданян подчеркнула, что педагоги заметили лучшую посещаемость онлайн-уроков, если сравнить это с прошлыми локдаунами.

Отметим, что в Киеве на этой неделе начали вакцинацию учителей. Только за два дня провакцинировано уже более 1 100 педагогов, которые привлечены к проведению ВНО в 2021 году.

К слову, сейчас усилен карантин действия в 13 регионах. Там ученики 5 – 11 классов перешли на дистанционное обучение. В каких областях красная зона: