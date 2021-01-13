Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что планирует возобновить очное обучение для учеников младших классов, несмотря на локдаун в стране, который продлится до 24 января.

Он считает, что онлайн-обучение для детей такого возраста – неэффективно. Об этом Виталий Кличко заявил в фейсбуке.

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По словам мэра Киева, пребывание детей в старших группах садов и в младших классах мало чем отличается, поэтому он планирует восстановить очное обучение в школах столицы.

Хочу сообщить, что я обратился в Министерство образования и науки и правительства с тем, чтобы возобновить учебу в младшей школе. Все для того, чтобы ученики 1-4 классов могли посещать школу. Потому, если у нас работают садики, то было бы логично, чтобы работала и младшая школа,

– заявил Кличко.

Поэтому сейчас ожидается решение Министерства образования и науки и правительства.

Кличко считает, что возвращение в школы учеников 1-4 классов улучшит процесс обучения и позволит родителям спокойно работать.

Мэр Киева добавил, что детские сады сейчас работают в обычном режиме. Сейчас в столице на карантин не закрыт ни один из садиков. Но временно закрыты 57 групп в 53 детских садах, а наполненность детей в садиках составляет почти 50 процентов.

К слову, в МОН рекомендовали школам при локдауне продлить каникулы или перейти на дистанционное обучение. Однако школы могут принимать решения об обучении учащихся самостоятельно.