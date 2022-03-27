В Киеве в дистанционном формате возобновляют обучение

В Киеве с 28 марта в дистанционном формате возобновляется образовательный процесс. Сосредоточатся не только на учебе, но и на психологической поддержке детей.

Так, с понедельника заведения общего среднего, профессионально-технического, профессионального высшего и высшего образования столицы возобновят обучение в онлайн-формате.

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Почему необходимо возобновлять обучение

Власть отмечает не только усвоение новых знаний, но и психологическую поддержку и общение.

Оно должно стать помощью ребенку, а не очередным стрессом и волнениями – без негативных оценок и домашних заданий,

– добавили в КГГА.

Акцент сделают не только на изучении нового материала, но и на повторении. Напомнили, что для учеников и учителей в городе была создана сеть онлайн-сервисов.

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