В Киеве директор школы подал в суд на правительство: требует отменить ограничения для учителей

Директор специализированной школы № 210 в Киеве Дмитрий Ламза подал судебный иск на правительство в Окружной административный суд столицы. Он требует отменить карантинные ограничения для учителей.

Ответчиком по делу является Кабинет Министров, третьей стороной выступает Профсоюз работников образования и науки Украины.

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Директор школы поддерживает вакцинацию, но считает, что при этом надо соблюдать закон. "Почему в современной правовой стране все делается не по закону? Кто придумывает вымышленные проценты и почему именно 80%, а не какой-то другой процент?", – спрашивает он.

Главное требование иска – вернуть конституционные права педагогам, признав противоправными и недействительными положения подпункта 15-1 пункта 3 и подпункта 10 пункта 3-5 Постановления правительства от 9 декабря 2020 г. № 1236 от 24 сентября 2021 года.

Я – педагог и не буду молчать, когда страдают мои коллеги и друзья! Коллектив, который я возглавляю, обеспокоен событиями, происходящими вокруг образования. Школы закрывают на дистанционное обучение, а некоторые школы закрывают полностью и переводят сотрудников в отпуск за свой счет,

– рассказал Дмитрий Ламза.

Директор считает подачу указанного заявления ответственным шагом в отношении своих коллег, конституционные права которых нарушаются государством. Ламза уверен, что его иск будет иметь резонанс, и "чиновники опомнятся относительно неправомерных действий в отношении учителей".

Дмитрий Ламза считает, что педагогам не дают работать, от чего страдают люди, а главное дети. Директор уверен, что в этой ситуации надо действовать.

Смотрите видеообращение Дмитрия Ламзы по иску в суд:



К слову, Минздрав включил педагогов в список профессий, работники которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19. Если же учителя откажутся или избегут прививки – их будут отстранять от работы.

Текст публикации Дмитрия Ламзы:

Иск в суд на КМУ подан! Я – педагог и не буду молчать, когда страдают мои коллеги и друзья! Коллектив, который я возглавляю, обеспокоен событиями, происходящими вокруг образования; школы закрывают на дистанционное обучение, а некоторые школы вообще закрывают и переводят сотрудников в отпуск за свой счет.

Сегодня я сделал ответственный шаг по отношению к своим коллегам, конституционные права которых нарушаются государством. Каждый хочет работать, но педагогам не дают... У меня сотни вопросов, а ответы на них получить не могу. На все обращения только отписки.

Я за вакцинацию и считаю, что она нужна! Почему в современной правовой стране все делается не по закону? Кто придумывает вымышленные проценты и почему именно 80%, а не какой-то другой процент?

Грустно! Но грустить достаточно, надо действовать! Главное требование иска: признать противоправными и недействительными положения подпункта 15-1 пункта 3 и подпункта 10 пункта 3-5 Постановления Кабинета Министров Украины от 9 декабря 2020 г. № 1236 в редакции от 24.09.2021.