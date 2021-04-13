Об этом рассказали сотрудники нескольких детских садов столицы, которые уже получили инструкцию от руководства.

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По их словам, садики в Киеве откроются не раньше 10 мая. "Пока сидим дома", – рассказала одна из сотрудниц дошкольного учреждения Голосеевского района.

О таких же предполагаемых датах открытия садов есть информация и из других районов Киева. Да, одно учреждение сообщило, что прозвучала даже дата открытия садов – 7 июня.

Почему сады планируют открыть так поздно? Работники садов говорят, что в дошкольных учреждениях ждут вакцину для сотрудников, а она прибудет не ранее 20 мая.

Отметим, что официальная информация об открытии или продолжении закрытия детских садов появится 14 апреля. Ведь в этот день состоится заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям города, где примут решение о дальнейших шагах касательно карантина в Киеве.

К слову, 19 марта Киев оказался в красной зоне карантина. В городе ввели почти все ограничения, но тогда общественный транспорт, школы и детские сады все еще работали. Но уже с 5 апреля в связи с ухудшением ситуации закрыли и учебные заведения.