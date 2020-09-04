Виталий Кличко рассказал, что в Киеве уже несколько учебных заведений закрыли на карантин. В частности, четыре детских сада в разных районах Киева.

Как рассказал мэр Киева во время брифинга, детские сады закрыли на карантин в Деснянском, Печерском, Оболонском и Днепровском районах, передает 24 канал.

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Кроме того, по словам Кличко, еще две столичные школы переведены на дистанционное обучение из-за заражения коронавирусом учителей. И еще около 20 классов в 11 школах Киева перешли на обучение онлайн из-за инфицирования учеников.

Поэтому мэр обратился к родителям с просьбой беречь здоровье своих детей. "Если утром вы видите у ребенка симптомы ОРВИ, то не отпускайте ребенка в садик или школу", – добавил он.

К слову, учебный год только начался, а коронавирус уже заставил несколько школ закрыться или перейти на дистанционное обучение. И рекорды бьют Николаевская и Киевская области. Какие школы закрылись из-за обнаружения заболевания COVID-19 у учащихся или учителей – читайте в материале.