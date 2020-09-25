С начала учебного года случаи заражения коронавирусом были зафиксированы в 24 общежитиях Киева. Поэтому, городская власть проверяет соблюдение студентами санитарных норм.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко во время брифинга, передает 24 канал.

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Так, в 11 общежитиях Киева уже ввели ограничения, чтобы предотвратить распространение COVID-19. В частности, всех больных студентов изолировали, провели санитарную обработку помещений.

Кроме того, Кличко рассказал, что городская власть уже проверила 80 общежитий в Киеве на соблюдение санитарных норм. Из-за определенных нарушений было составлено 40 административных протоколов.

Среди нарушителей в частности:

Национальный экономический университет имени Гетьмана;

Национальный университет имени Шевченко;

Академия изобразительного искусства;

Киевский национальный университет культуры и искусства;

Национальная академия наук.

К слову, по состоянию на 25 сентября в Киеве уже более 21 тысячи подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Всего за период пандемии вылечились 6255 киевлян, умерли – 342 человека.

За минувшие сутки зафиксировали 380 новых случаев заражения COVID-19. Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 90, в Днепровском – 56 и в Деснянском – 54.