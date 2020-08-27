В школах Киева 1 сентября состоится первый звонок. Сейчас уже все столичные школы готовы к началу учебного года в сентябре.

Об этом рассказал заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский на брифинге, передает 24 канал.

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По его словам, в этом году первый звонок состоится, по традиции, первого сентября, все дети пойдут в школу.

"Все киевские школы готовы к началу нового учебного года 1 сентября. Закуплены все необходимые дезоинфицирующие средства, одноразовые полотенца, жидкое мыло – все, что предусмотрено рекомендациями Минздрава", – заверил Мондриевский.

Также он добавил, что будут открыты все возможные входы в школу, чтобы различные классы отдельно могли заходить в школу. То есть школы Киева учли все правила главного санитарного врача Виктора Ляшко.

Рекомендации Минздрава по обучению / Инфографика 24 канала

Ранее председатель Держпродспоживслужбы Олег Рубан заверил, что линейки проводить можно, но с соблюдением всех норм и правил и только если школа находится в "зеленой" или "желтой" зонах.