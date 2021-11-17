Ранее Виталий Кличко отмечал, что очное обучение возобновится при условии улучшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом.

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Теперь мэр столицы сообщил, что для учеников возобновляют очное обучение.

Комиссия по ТЭБ и ЧС города приняла решение с понедельника, 22 ноября, возобновить очное обучение в столичных школах для учеников всех классов,

– написал Виталий Кличко.

В каких городах возобновили очное обучение для учеников:

Черновцы – школы с понедельника, 15 ноября, вернули всех учеников на очное обучение.

Ровно – для учеников всех классов с 15 ноября возобновили очное обучение.

Львов – начальные классы в городе сели за парты еще 15 ноября. А ученики 5–11 классов и студенты университетов могут вернуться к очному обучению при условии 100% вакцинации работников с 22 ноября.

Ивано-Франковск – в городе с 22 ноября планируют вернуть за парты учеников 5–11 классов в гимназиях и лицеях при условии 100% привитых работников.

Какая ситуация с COVID-19 в Киеве? В столице за минувшие сутки, 16 ноября, обнаружили более 1 600 новых больных коронавирусом, еще более 60 умерли. В целом за период пандемии в Киеве 7 тысяч летальных исходов от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день – более 282 тысяч.

К слову, МОН 16 ноября обратилось к руководителям местных органов власти с письмом о возобновлении очного обучения для учеников. Сергей Шкарлетт отметил, что в Украине уже достаточно вакцинированных учителей. Подробности – читайте в статье.

Текст публикации Виталия Кличко:

Комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение со следующего понедельника, 22 ноября, возобновить очное обучение в столичных школах. Для учеников всех классов.