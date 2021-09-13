Соответствующее заявление 13 сентября сделал заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский. Он также заверил, что в городе низкая заболеваемость как педагогов, так и учащихся.

К теме COVID-19 и вакцинация учителей: смогут ли школы работать очно при усиленном карантине

В Киеве приближаются к отметке в 80% вакцинированных работников школ

Мондриевский рассказал, что максимально вакцинировать работников школ, чтобы не останавливать образовательный процесс – это первоочередная задача властей.

Он рассказал, что сейчас:

уже 4 из 10 районов города пересекли отметку у 80% вакцинированных работников школ;

еще 4 района – почти достигли этой цифры;

2 – наращивают темпы вакцинации и выйдут на необходимый показатель на следующей неделе.

Работники образования с ответственностью отнеслись к вакцинации и показали пример ответственного отношения к своему здоровью и здоровью людей, которые рядом,

– заверил Мондриевский.

Он также добавил, что за почти 2 недели обучения в Киеве остаются одни из наименьших темпов распространения COVID-19 в школах. По его мнению, это возможно именно благодаря массовой вакцинации и соблюдению карантинных ограничений. В частности:

"реальная заболеваемость среди педагогов в школах – менее 0,1%;

среди учащихся – 0,004%".

"Тенденции к ускорению распространения заболеваемости пока нет. Мы надеемся, что сможем пройти даже пик заболеваемости без закрытия школ в этом году", – заверил Мондриевский.

Коротко о вакцинации учителей в школах