Соответствующее заявление 13 сентября сделал заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский. Он также заверил, что в городе низкая заболеваемость как педагогов, так и учащихся.
К теме COVID-19 и вакцинация учителей: смогут ли школы работать очно при усиленном карантине
В Киеве приближаются к отметке в 80% вакцинированных работников школ
Мондриевский рассказал, что максимально вакцинировать работников школ, чтобы не останавливать образовательный процесс – это первоочередная задача властей.
Он рассказал, что сейчас:
- уже 4 из 10 районов города пересекли отметку у 80% вакцинированных работников школ;
- еще 4 района – почти достигли этой цифры;
- 2 – наращивают темпы вакцинации и выйдут на необходимый показатель на следующей неделе.
Работники образования с ответственностью отнеслись к вакцинации и показали пример ответственного отношения к своему здоровью и здоровью людей, которые рядом,
– заверил Мондриевский.
Он также добавил, что за почти 2 недели обучения в Киеве остаются одни из наименьших темпов распространения COVID-19 в школах. По его мнению, это возможно именно благодаря массовой вакцинации и соблюдению карантинных ограничений. В частности:
- "реальная заболеваемость среди педагогов в школах – менее 0,1%;
- среди учащихся – 0,004%".
"Тенденции к ускорению распространения заболеваемости пока нет. Мы надеемся, что сможем пройти даже пик заболеваемости без закрытия школ в этом году", – заверил Мондриевский.
Коротко о вакцинации учителей в школах
- В конце июля 2021 года в Минздраве отметили, что школы смогут работать в оранжевой и красной зонах, если там будет вакцинировано более 80% работников.
- Глава Минздрава Виктор Ляшко отметил, что требование о 80% вакцинированных педагогов действует на территории тех областей, где установлен желтый, оранжевый, красный уровень эпидемической опасности.
- Лидером по вакцинации учителей является Львовщина – там вакцинировали 25 тысяч педагогов. Также больше всего прививают педагогов в Запорожской (23 тысячи) и Харьковской (17 тысяч) областях.
- Однако, по состоянию на начало сентября, ни одна школа в Ровно не вакцинировала более 80% персонала.