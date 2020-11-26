В КГГА просят дошкольные и школьные учебные заведения отказаться от проведения праздничных мероприятий до Нового года из-за ситуации с коронавирусом. В столице в двух третях школ есть уже классы закрытые на карантин из-за COVID-19.

В большинстве школ Киева уже используют дистанционное обучение

Большинство столичных школ уже работают с использованием дистанционных технологий. Об этом сообщил исполняющий обязанности первого заместителя председателя КГГА Валентин Мондриевский, информирует пресс-служба городской госадминистрации.

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По состоянию на 25 ноября в двух третях столичных учреждений общего среднего образования есть классы, закрытые на карантин. В каждом четвертом садике города также есть закрытые группы. Посещаемость садиков составляет 51% от общего списка,

– рассказал Мондриевский.

Столичные власти призывают также родителей не только проводить ежедневный мониторинг температуры детям и следить, носят ли они маски, а также отказаться от посещения праздничных концертов

Какова ситуация с коронавирусом в Киеве

По состоянию на 26 ноября в Киеве обнаружили более 64 тысяч случаев коронавируса, из них 1 227 – летальные. Выздоровели – почти 22 тысячи. За последние сутки болезнь диагностировали у 1399 человек.

В Украине, тем временем, количество инфицированных COVID-19 превысило 677 тысяч. Умерли от недуга – более 11 700 человек. Выздоровели более 317 тысяч человек.