Заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский рассказал, что решение о введении дистанционного обучения в школах принято комиссией ТЭБ и ЧС в области и базировалось на тех данных, которые ежедневно получали по заболеваемости учеников.

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По его словам, до каникул этот показатель был на уровне около 100 заболеваний в день и тенденция была к увеличению цифр. К этому показателю стоило добавить тех, кто болел бессимптомно, заражая родных и близких.

Да и сами дети, в отличие от предыдущих волн стали больше болеть в сложной форме. На сегодняшний день мы видим, что суточная заболеваемость среди школьников снизилась, а это свидетельствует о том, что все было сделано правильно,

– сказал Мондриевский.

В КГГА в ближайшие дни будут наблюдать за динамикой. Как только ситуация улучшится, ученики младшей школы сразу вернутся за парты.

Чиновник также отметил, что Киев первый в стране по темпам вакцинации и количеству коек в больницах, подготовленных для тяжелобольных, но даже несмотря на это, оказался в красной карантинной зоне.

Мондриевский добавил, что на сегодняшний день вакцинировано 95,5% работников образовательной отрасли. В то же время, среди остальных киевлян этот показатель значительно ниже.

Коронавирус в Киеве! В столице за минувшие сутки, 14 ноября, обнаружили 449 больных коронавирусом. В частности, 34 человека умерли. Всего за период пандемии в Киеве 6 908 летальных исходов от вируса. Подтвержденных случаев заболевания – более 279 тысяч.

К слову, Виталий Кличко на прошлой неделе рассказал, что в Киеве все больше детей, больных коронавирусом, госпитализируют в больницы. Поэтому дети пока точно не вернутся за парты, в городе продолжится дистанционное обучение по меньшей мере на неделю.

Отметим, что в Киеве с 23 октября в школах ввели карантин, ученики сначала ушли на каникулы, а затем – дистанционку. Выходит, что ученики 1 – 11 классов столицы будут учиться в онлайн-режиме по меньшей мере три недели.