В детстве нам кажется, что все по плечу, и именно в это время появляются различные смелые мечты, в том числе и о будущей профессии. Интересно, что одними из самых популярных профессий, кем мечтают стать дети, являются учитель, врач и звезда кино или музыки.

Эксперты издания grc.ua исследовали, кем же хотели стать в юном возрасте пользователи их портала и осуществились ли их мечты.

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Кем украинцы хотели стать в детстве

Интересно, что в список самых желанных профессий среди детей попали такие:

учитель (27%)

врач (15%)

бизнесмен (11%)

кинозвезда (10%)

журналист, музыкант и писатель (по 8%)

дизайнер (7%)

модельер, ветеринар, художник (по 5%)

спортсмен, полицейский, водитель (по 3%)

шеф-повар (2%)

адвокат, дипломат (по 1%).

Отметим, что профессия пожарного, о которой довольно часто вспоминают зарубежные участники в подобных исследованиях, в перечне детских мечтаний среди украинцев не фигурирует.



Самые популярные профессии с детских мечтаний / Фото grc.ua

Осуществились ли мечты детей относительно профессии

Своих мечтаний достигла небольшая часть опрошенных. К слову, более трети респондентов (37%) училась самостоятельно, а четверть (25%) даже поступила на обучение в вузы по специальности мечты. Еще 15% посещали специализированные школы и курсы, а 34% опрошенных ничего не делали для своей мечты.

Отметим, что только 9% респондентов признались, что нынешняя их работа – это воплощение детской мечты. Среди них представители таких профессиональных сфер: топ-менеджмент, административный персонал, медицина, искусство и медиа, бухгалтерия, наука и образование, юриспруденция.

Еще 22% респондентов заявили о том, что их нынешняя профессия родилась с хобби. Интересно, что самым популярным среди респондентов был ответ о том, что их нынешняя работа – это лишь случайное стечение обстоятельств (46% респондентов).