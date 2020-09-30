Кем украинцы хотели стать в детстве и осуществились ли их мечты: интересный опрос
В детстве нам кажется, что все по плечу, и именно в это время появляются различные смелые мечты, в том числе и о будущей профессии. Интересно, что одними из самых популярных профессий, кем мечтают стать дети, являются учитель, врач и звезда кино или музыки.
Эксперты издания grc.ua исследовали, кем же хотели стать в юном возрасте пользователи их портала и осуществились ли их мечты.
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Кем украинцы хотели стать в детстве
Интересно, что в список самых желанных профессий среди детей попали такие:
- учитель (27%)
- врач (15%)
- бизнесмен (11%)
- кинозвезда (10%)
- журналист, музыкант и писатель (по 8%)
- дизайнер (7%)
- модельер, ветеринар, художник (по 5%)
- спортсмен, полицейский, водитель (по 3%)
- шеф-повар (2%)
- адвокат, дипломат (по 1%).
Отметим, что профессия пожарного, о которой довольно часто вспоминают зарубежные участники в подобных исследованиях, в перечне детских мечтаний среди украинцев не фигурирует.
Самые популярные профессии с детских мечтаний / Фото grc.ua
Осуществились ли мечты детей относительно профессии
Своих мечтаний достигла небольшая часть опрошенных. К слову, более трети респондентов (37%) училась самостоятельно, а четверть (25%) даже поступила на обучение в вузы по специальности мечты. Еще 15% посещали специализированные школы и курсы, а 34% опрошенных ничего не делали для своей мечты.
Отметим, что только 9% респондентов признались, что нынешняя их работа – это воплощение детской мечты. Среди них представители таких профессиональных сфер: топ-менеджмент, административный персонал, медицина, искусство и медиа, бухгалтерия, наука и образование, юриспруденция.
Еще 22% респондентов заявили о том, что их нынешняя профессия родилась с хобби. Интересно, что самым популярным среди респондентов был ответ о том, что их нынешняя работа – это лишь случайное стечение обстоятельств (46% респондентов).