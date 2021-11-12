В Украине 5 ноября команда проекта "Дети COVID-19" представила результаты социоантропологического исследования влияния пандемии коронавируса на жизнь и быт детей Украины.

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Почти полгода исследователи основательно работали над тем, чтобы собрать и проанализировать истории от украинских школьников об учебе и отдыхе во время пандемии.

Как пандемия повлияла на жизнь детей

По результатам исследования оказалось, что большинство опрошенных детей (более 80%) считают, что пандемия повлияла на их жизнь.

Из них 53,4% считают это влияние умеренным, а 27,1% заметным. В то же время, каждый пятый респондент (19,3%) считает, что пандемия вовсе не повлияла на их жизнь или влияние было очень незначительным.

К тому же, каждый десятый ребенок описывает свое эмоциональное состояние во время карантина как подавленное, каждый седьмой – говорит о приподнятом.

Еще 74% респондентов оценивают свое эмоциональное состояние нейтрально. Большинство детей признаются, что получали поддержку от родителей.

Что говорят дети о дистанционке

По данным всеукраинского этапа опроса, каждый второй ребенок не хотел бы дистанционного обучения вообще. Еще 27% рассматривают его как дополнительный способ, при необходимости, а 11,5% – как основной способ обучения (8% – говорят о дополнительном регулярном способе обучения).

Каждый второй ребенок никогда не хотел бы возвращаться к дистанционному обучению. Почти треть детей выбирает чтение как досуг наедине. Треть опрошенных начали заниматься спортом или увеличили его присутствие в своей жизни.

– говорят исследователи.

Отмечается, что во время пандемии значительно выросло пользование гаджетами, в частности, смартфоном, компьютером и ноутбуком, планшетом и т.д.

Как дети отдыхают во время карантина

Почти треть детей (28,1%) выбирают чтение как досуг наедине, игры (44,2%) – на первом месте, затем фильмы и аниме (36,5%). Спорт (23,7%) и рисование (23%) завершают пятерку лучших вариантов отдыха.

Также, по результатам национального опроса, можно сказать, что дети чаще проводили время с родителями. Те помогали им в учебе и проводили свободное время вместе.

Кроме того, находясь дома на карантине, дети ощущали достаточную свободу в использовании цифровых устройств и интернета. Родители частично контролировали распределение времени с гаджетами, но не контент, который просматривают дети.

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К слову, уполномоченная ВР Людмила Денисова подчеркнула, что более половины школ сейчас работают онлайн, и часто во время дистанционки нарушаются права детей.

Как нарушают права детей на образование во время дистанционки? По ее словам, существует ряд факторов, нарушающих право детей на получение качественного образования в онлайн-режиме:

отсутствие надлежащих условий для организации дистанционного обучения на дому;

трудности с одновременным доступом учащихся к техническим средствам в семьях, где воспитываются несколько детей школьного возраста;

разный подход учителей к преподаванию учебного материала;

низкое качество Интернет-связи;

отсутствие должного контроля родителей за обучением детей и т.п.

Она добавила, что для преодоления всплеска болезни ВОЗ рекомендует не закрывать школы, а соблюдать там противоэпидемические меры.