Соответствующий приказ подписал министр образования и науки Сергей Шкарлет. Подробнее об этом он рассказал на заседании Кабмина 20 мая.

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Будет два способа получить документ об образовании

Обеспечением выдачи документов о среднем образовании и приложений к ним должны заниматься все областные администрации и Киевская городская администрация.

Образовательные подразделения областных администраций должны до 30 мая предоставить в министерство образования список учреждений, где невозможно организовать выдачу документов. Прежде всего, это касается нескольких регионов, где продолжаются боевые действия:

Донецкой;

Луганской;

Николаевской;

Харьковской;

Херсонской;

Запорожской областей.

Кроме этого, вскоре должен быть разработан и алгоритм выдачи документов об образовании ученикам, которые вынужденно находятся за границей. Как именно эти дети получат свои аттестаты – сообщат в скором времени.

Должен заверить, что каждый ученик получит свой документ об общем образовании по украинским стандартам в любом случае,

– сказал Шкарлет.

Он добавил, что детям с оккупированных территорий это можно сделать двумя способами:

офлайн – выехать на подконтрольную Украине территорию в любое учебное заведение и сообщить об этом местному департаменту образования и науки;

онлайн – в любой из онлайн-платформ. Речь идет об "Атмосферной школе", "Школе оптима" и других, которые перечислены на сайте Минобразования.

Днем ранее президент дал поручение министру образования

19 мая президент Владимир Зеленский рассказал, что дал важное поручение Сергею Шкарлету. Речь шла о подготовке упрощенного порядка поступления в вузы для абитуриентов с оккупированных территорий.

Также он призвал подумать, как обеспечить образование студентам с временно оккупированных территорий, которые обучаются по контрактной форме обучения. Ведь большинство из них упустили возможность оплачивать свое образование.

Министр образования на заседании Кабмина отметил, что уже занимается обоими этими вопросами. Однако пока неизвестно, как планируют решить эти тяжелые образовательные проблемы.

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