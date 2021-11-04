В МОН уверены, что этот день – это важное напоминание для всего мира о том, что любая форма насилия, связанного со школой, нарушает право на образование, здоровье и благополучие учащихся.
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Отчет ЮНЕСКО в 2019 году показал, что с проявлением буллинга встречается почти каждый третий ребенок, а каждый 10 ученик становится жертвой кибер-запугивания.
Сколько случаев буллинга зарегистрировали за 2021 год
МОН рекомендует принимать необходимые меры для реагирования на случаи буллинга и применения мер воспитательного воздействия. В течение первого года действия в Украине закона о противодействии буллингу (травле) судами было рассмотрено более 300 дел.
Дети имеют право расти в здоровой среде и должны чувствовать свою защищенность. Хочу подчеркнуть, что в борьбе с проблемами буллинга школьникам не обойтись без помощи педагогов и родителей,
– написал Шкарлет.
Министр образования убежден, что украинское общество может противостоять явлениям запугивания и травли детей в школах. Совместными усилиями педагогов, родителей и правоохранителей надо защищать подрастающее поколение от травмирования.
Поговорите с детьми
В МОН призвали родителей поговорить откровенно со своими детьми, спросить:
- комфортно ли они себя чувствуют в классе,
- со всеми ли сверстниками найден общий язык.
Сергей Шкарлет призвал оставаться для своих детей самым близким другом и надежным плечом поддержки.
Что такое буллинг и его виды
Что такое буллинг
Это агрессивное поведение детей друг к другу, которое имеет целью: унизить, запугать, часто сопровождается физическим насилием. В Украине создали закон о противодействии буллингу, который предусматривает четкий алгоритм действий на случай травли.
Виды булинга:
- психологическое (оскорбления, угрозы, запугивание, распространение оскорбительных слухов, изоляция, игнорирование, манипуляции, шантаж);
- физический (пинки, удары, толкания, задевания, пощечины, подножки, телесные повреждения);
- экономический (кражи, повреждения вещей и одежды, вымогательство денег или еды или других предметов, принуждение украсть);
- сексуальный (непристойные движения, взгляды, жесты, прозвища, распространение оскорбительных слухов, съемка и распространение видео с переодеванием, сексуальные шутки и угрозы);
- кибербулинг (травля и унижение с помощью электронных устройств, в частности мобильных телефонов, интернета).
К слову, в Тернополе суд вынес приговор матери ученика школы №10, который 2 года систематически травил другую ученицу. Теперь родители булера должны заплатить штраф и судебный сбор. Детали – читайте в статье.