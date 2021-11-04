В МОН уверены, что этот день – это важное напоминание для всего мира о том, что любая форма насилия, связанного со школой, нарушает право на образование, здоровье и благополучие учащихся.

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Отчет ЮНЕСКО в 2019 году показал, что с проявлением буллинга встречается почти каждый третий ребенок, а каждый 10 ученик становится жертвой кибер-запугивания.

Сколько случаев буллинга зарегистрировали за 2021 год

МОН рекомендует принимать необходимые меры для реагирования на случаи буллинга и применения мер воспитательного воздействия. В течение первого года действия в Украине закона о противодействии буллингу (травле) судами было рассмотрено более 300 дел.

Дети имеют право расти в здоровой среде и должны чувствовать свою защищенность. Хочу подчеркнуть, что в борьбе с проблемами буллинга школьникам не обойтись без помощи педагогов и родителей,

– написал Шкарлет.

Министр образования убежден, что украинское общество может противостоять явлениям запугивания и травли детей в школах. Совместными усилиями педагогов, родителей и правоохранителей надо защищать подрастающее поколение от травмирования.

Поговорите с детьми

В МОН призвали родителей поговорить откровенно со своими детьми, спросить:

комфортно ли они себя чувствуют в классе,

со всеми ли сверстниками найден общий язык.

Сергей Шкарлет призвал оставаться для своих детей самым близким другом и надежным плечом поддержки.

Что такое буллинг и его виды

Что такое буллинг

Это агрессивное поведение детей друг к другу, которое имеет целью: унизить, запугать, часто сопровождается физическим насилием. В Украине создали закон о противодействии буллингу, который предусматривает четкий алгоритм действий на случай травли.

Виды булинга:

психологическое (оскорбления, угрозы, запугивание, распространение оскорбительных слухов, изоляция, игнорирование, манипуляции, шантаж);

физический (пинки, удары, толкания, задевания, пощечины, подножки, телесные повреждения);

экономический (кражи, повреждения вещей и одежды, вымогательство денег или еды или других предметов, принуждение украсть);

сексуальный (непристойные движения, взгляды, жесты, прозвища, распространение оскорбительных слухов, съемка и распространение видео с переодеванием, сексуальные шутки и угрозы);

кибербулинг (травля и унижение с помощью электронных устройств, в частности мобильных телефонов, интернета).

К слову, в Тернополе суд вынес приговор матери ученика школы №10, который 2 года систематически травил другую ученицу. Теперь родители булера должны заплатить штраф и судебный сбор. Детали – читайте в статье.