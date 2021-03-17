Каждый пятый выпускник планирует учиться заграницей: сколько поступающих останутся в Украине
Опросы показали, что каждый пятый выпускник в Украине нацелен на обучение за рубежом. Только 30% считают, что получать высшее образование нужно в Украине.
Источник:"Украинский институт будущего"
Еще треть украинцев считает, что выбирая между плохим иностранным вузом и хорошим украинским, нужно выбирать хороший украинский.
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Высшее образование для украинцев
Интересно, что 65% украинцев на вопрос "Является ли высшее образование залогом успеха?" отвечают утвердительно. В то же время молодежь меньше всего верит в то, что высшее образование является залогом успеха (55%).
Выяснилось, что:
- 45% опрошенных отмечают, что кроме высшего образования нужно иметь еще определенную специальность;
- 49% считают, что университет позволяет попытаться основать бизнес с минимальным риском;
- 61% украинцев уверяют, что высшее образование – это знакомства и связи на будущее.
- еще 60% респондентов уверены, что предмет "профориентация" в школе решит проблему выбора профессии;
- только 8% опрошенных уверены, что после школы нужно взять паузу в учебе.
Качество онлайн-обучения в Украине
Добавим, что дистанционный формат обучения поддерживают не все украинцы. Так, 72% людей считают, что онлайн-обучение снизило качество образования.
В то же время в противоположном уверены лишь 9% респондентов. Столько же людей (9%) считают, что за это время ничего не изменилось.
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Отметим, что Украинский институт будущего вместе с "Нью Имидж Маркетинг Групп" провели опрос относительно того, как оценивает население Украины нынешнее состояние образования. Исследование проводилось в онлайне среди более чем 1 350 человек.
К слову, Министерство образования и науки планирует запустить в 2021 году электронную систему мониторинга трудоустройства выпускников вузов. Этот показатель необходим, в частности, для совершенствования формулы распределения финансирования университетов.
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