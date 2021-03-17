Опросы показали, что каждый пятый выпускник в Украине нацелен на обучение за рубежом. Только 30% считают, что получать высшее образование нужно в Украине.

Еще треть украинцев считает, что выбирая между плохим иностранным вузом и хорошим украинским, нужно выбирать хороший украинский.

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Высшее образование для украинцев

Интересно, что 65% украинцев на вопрос "Является ли высшее образование залогом успеха?" отвечают утвердительно. В то же время молодежь меньше всего верит в то, что высшее образование является залогом успеха (55%).

Выяснилось, что:

45% опрошенных отмечают, что кроме высшего образования нужно иметь еще определенную специальность;

49% считают, что университет позволяет попытаться основать бизнес с минимальным риском;

61% украинцев уверяют, что высшее образование – это знакомства и связи на будущее.

еще 60% респондентов уверены, что предмет "профориентация" в школе решит проблему выбора профессии;

только 8% опрошенных уверены, что после школы нужно взять паузу в учебе.

Качество онлайн-обучения в Украине

Добавим, что дистанционный формат обучения поддерживают не все украинцы. Так, 72% людей считают, что онлайн-обучение снизило качество образования.

В то же время в противоположном уверены лишь 9% респондентов. Столько же людей (9%) считают, что за это время ничего не изменилось.

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Отметим, что Украинский институт будущего вместе с "Нью Имидж Маркетинг Групп" провели опрос относительно того, как оценивает население Украины нынешнее состояние образования. Исследование проводилось в онлайне среди более чем 1 350 человек.

К слову, Министерство образования и науки планирует запустить в 2021 году электронную систему мониторинга трудоустройства выпускников вузов. Этот показатель необходим, в частности, для совершенствования формулы распределения финансирования университетов.