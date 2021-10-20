Каждый десятый работник столовой в школе или садике носитель стафилококка, – Минздрав

Региональные Центры контроля и профилактики болезней Минздрава начали внезапные проверки работников школьных столовых на носительство золотистого стафилококка. В ходе проверок стафилококк обнаружили у 10% протестированных работников, а это каждый десятый.

Выявленных больных этой инфекцией на время лечения отстранят от работы до полного выздоровления.

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По состоянию на 19 сентября Центры контроля и профилактики болезней обследовали более 9 тысяч человек, из них:

почти 4 тысяч – в садах,

более 4,6 тысячи – в школах,

436 – в интернатах,

44 – в детских заведениях оздоровления и отдыха,

76 – в других учреждениях.

По результатам обследований у 940 человек положительный результат теста на носительство стафилококка. Больше всего больных – в школах (455) и детсадах (422). Ведомство пока ожидает еще 2 283 результата исследования.

Внезапные проверки состоялись в 3 002 заведениях. Проверили 1 410 садов, 1 477 школ, 8 детских заведений оздоровления и отдыха, 77 интернатов и 30 других заведений.

Почему начали проверять учебные заведения

В Минздраве отметили, что решение о внезапных проверках работников школьных столовых приняли из-за увеличения количества отравлений детей.

В текущем учебном году в учебных заведениях уже зафиксировали резонансные вспышки острых кишечных инфекций. Это произошло потому, что люди, которые готовили пищу в школах, были носителями золотистого стафилококка,

– сказал министр Виктор Ляшко.

В частности, в Хмельницком в начале сентября в учебно-воспитательном объединении №1 "Школа – детский сад" отравились более 90 учеников. Оказалось, что работники пищеблока были носителями золотистого стафилококка.