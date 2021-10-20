Выявленных больных этой инфекцией на время лечения отстранят от работы до полного выздоровления.
К теме Массовое отравление в детском саду Запорожской области: есть госпитализированы
По состоянию на 19 сентября Центры контроля и профилактики болезней обследовали более 9 тысяч человек, из них:
- почти 4 тысяч – в садах,
- более 4,6 тысячи – в школах,
- 436 – в интернатах,
- 44 – в детских заведениях оздоровления и отдыха,
- 76 – в других учреждениях.
По результатам обследований у 940 человек положительный результат теста на носительство стафилококка. Больше всего больных – в школах (455) и детсадах (422). Ведомство пока ожидает еще 2 283 результата исследования.
Внезапные проверки состоялись в 3 002 заведениях. Проверили 1 410 садов, 1 477 школ, 8 детских заведений оздоровления и отдыха, 77 интернатов и 30 других заведений.
Почему начали проверять учебные заведения
В Минздраве отметили, что решение о внезапных проверках работников школьных столовых приняли из-за увеличения количества отравлений детей.
В текущем учебном году в учебных заведениях уже зафиксировали резонансные вспышки острых кишечных инфекций. Это произошло потому, что люди, которые готовили пищу в школах, были носителями золотистого стафилококка,
– сказал министр Виктор Ляшко.
В частности, в Хмельницком в начале сентября в учебно-воспитательном объединении №1 "Школа – детский сад" отравились более 90 учеников. Оказалось, что работники пищеблока были носителями золотистого стафилококка.